Teröristlerin inlerine girip üs kurdular! Mehmetçik nefeslerini kesti

PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki sözde kamplarına yönelik 11 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyonları kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, temizlediği alanlarda kurduğu üs bölgeleriyle teröristlerin yurda sızma girişimlerini engelliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sınır ötesi operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk'ta örgütün Armuş, Avaşin Basyan ve Kani Rash'da kamp olarak kullandığı alanlara Mehmetçik tarafından üs bölgeleri kuruldu.

Türkiye sınırından Irak'ın kuzey topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye'ye bağladı. 11 Mart'tan bu yana kararlılıkla süren operasyonda şu ana kadar 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik, burada gece gündüz demeden Türkiye sınırını gözetim altında tutup, teröristlerin yurda sızmalarına karşı etkin mücadele yürütüyor.

Zor koşullarda görev yapan Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine anında ve misliyle karşılık vererek, bölgedeki etkinliğini artırıyor.

Arazi ve hava koşullarının da bir o kadar çetin olduğu bölgede Mehmetçik üslere yiyecek ve mühimmat sevkiyatını güvenlik tedbirleri çerçevesinde bazen araç, bazen helikopter, bazen de yük hayvanlarıyla gerçekleştiriyor.

Teröristlerden temizlenen alanda tarım yapılıyor

Operasyonla gerek ülkenin gerekse bölgenin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, önceki yıllarda terör örgütü PKK üyeleri tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerin de ekilip biçilmesini sağlıyor.

Teröristlerden temizlenen alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan bölge halkı, Mehmetçik'e teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.

Sera Batin Tepe Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ziyaettin Atak, AA muhabirine, üssün, adını bulunduğu tepeden aldığını ve 2 bin 550 metre rakıma sahip olduğunu söyledi.

Üs bölgesinin teröristlerin geçiş güzergahını kontrol eden bir yerde olduğunu vurgulayan Atak, şöyle konuştu:

"Sera Batin Üs Bölgesi, sınır ötesi önleyici müdahale kapsamında 17 Eylül 2017'de icra edilen operasyondan itibaren teröristlerden tamamen temizlenerek kuruldu. Bu operasyonda 4 askerimiz, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 28 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Üs bölgesi açılırken birlik imkanlarıyla çoğunluğu sınır ötesinde olacak şekilde yaklaşık 12,5 kilometrelik yol açılmış ve şu anki üs bölgemiz teşkil edilmiştir. Üs bölgesinin emniyeti gece, gündüz gözetleme vasıtaları, zırhlı muharebe araçları ve ateş destek vasıtalarıyla sağlanmaktadır. 34'üncü Hudut Tugayının hudut kartalları olarak, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemizde korumakta kararlıyız. Üs bölgemiz tüm olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bizler burada görev yaparken milletimizin gönlü rahat olsun, gözü arkada kalmasın. Onlardan tek isteğimiz, dualarını bizlerden eksik etmesinler. Sizin aracılığınızla Türk milletinin ramazan ayını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ederim."

Teröristlerin korkulu rüyası oldular

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarılı operasyonlar gerçekleştiren Mehmetçik, terörle mücadelede çoğu yerli ve milli olan son teknoloji cihazlarla savunma araçları kullanıyor. Bunlardan özellikle insansız hava araçları, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

Mehmetçik kullandığı, drone "Serçe 3", Milli Piyade Tüfeği "MPT-76", "Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)", 7/24 gözetleme yapan "ASIR", lazer hedef işaretleme cihazı "Engerek" ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla sınırda adeta kuş uçurtmuyor.