AK Parti'den İstanbul kararı!

AK Parti'nin ilk mitingi Erzurum'da son mitingi ise İstanbul'da yapılacak.AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal , "Biz İstanbul mitingimizi ya da başka mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz" dedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal,"Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğimiz bazı kampanya faaliyetleri olacak. Bunları yarından sonra milli mütabakat komisyonu üzerinden istişarelerle sürdüreceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz"dedi.

YİNE YAPARSA AK PARTİ YAPAR

Ünal sözlerine şöyle devam etti;

"Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. Yeni bir başlangıçla, yine yaparsa AK Parti yapar diyeceğiz. Vakit AK Parti vakti sloganıyla hazırlanıyoruz.



BEYANNAMEDE 146 BÜYÜK PROJE SUNACAĞIZ



Beyannnamemizde 146 büyük proje sunacağız. Devam eden projeler, planlanan projeler şeklinde onları biz tasnif ettik. Yarın sizin ilginize alakanıza sunacağız.



SEÇİM ŞARKISI YİNE ASLANBEK'TEN

Biz üç ayrı kategoride seçim müziklerimizi hazırladık. Bir cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Mesela geçmişte dombra bunun en güzel örneğiydi. Aslanbek Şimdi yine çok güzel bir parça hazırladı, yarın inşallah onu dinleyeceğiz.

Aynı şekilde Türkiye’ye dönük, Türkiye’nin birliği beraberliği ve bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mottosu altında oluşturduğu cumhurbaşkanımızın birlik beraberlik vurgusuna dönük müziklerimiz var. Bir de tabi partimize dönük müziklerimiz var."