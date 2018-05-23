Bahçeli'den çok konuşulacak ziyaret!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı bugün tedavi gördüğü hastanede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti.
Alaattin Çakıcı geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
MHP'nin resmi tweet'ter hesabından görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor" denildi.