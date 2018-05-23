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KKTC'den Türkiye açıklaması: Bir şeyler oluyor!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının Ada'da yok olacağını belirtti.
KKTC'den Türkiye açıklaması: Bir şeyler oluyor!
KKTC'den Türkiye açıklaması: Bir şeyler oluyor! KKTC'den Türkiye açıklaması: Bir şeyler oluyor! KKTC'den Türkiye açıklaması: Bir şeyler oluyor!

 

KKTC'de ana muhalefette olan UBP'nin lideri Hüseyin Özgürgün, açıklamalarda bulundu. Ada'daki Türk askerinden rahatsız olanların devrede olduğuna vurgu yapan Özgürgün, "Türkiye olmadan bu topraklarda bir şey olmaz. Anavatan olmazsa, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yok olur" dedi.

Hüseyin Özgürgün, "Türkiye'ye karşı bir şeyler örgütlemeye çalışanlar var. Türkiye karşıtlığını artırmak için hareket edenler var" uyarısı yaptı.

KKTC hükümetinin, 175 kişinin vatandaşlığını iptal etmesini de sert sözlerle eleştiren Özgürgün, "Türkiye'den gelen vatandaşlarımız bu insanlar. Papazın, Yunanistan'ın ya da İngiltere'nin vatandaşları değil. İptaller kabul edilemez" diye konuştu.

Hükümetlerin devamlılık esasına bağlı olması gerektiğini ifade eden Özgürgün, "Vatandaşlık iptali bu ülkede yapılmış en büyük yanlışlardan biridir" şeklinde konuştu. Özgürgün, "Biz halkın verdiği iradeyi ortaya koyarak vatandaşlık yaptık. Yüksek mahkemeden de görüş alarak vatandaşlık verdik" dedi.

KKTC'deki mevcut hükümetin vatandaşlık vermeyebileceğine işaret eden Özgürgün, "Sen yapma. Ama bir ülkenin vatandaşlığını almış birisinin vatandaşlığını almak nasıl bir mantık?" diye sordu.

TÜRK LİRASI'NI BIRAKIN DEMEK KOMİKLİK

KKTC'de verilen vatandaşlıkların yasal olduğuna dikkat çeken UBP Lideri Özgürgün, "Vatandaşlıklar siyasi bir durum olarak gündeme getirildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümete her geldiklerinde 'ben vatandaşlıkları iptal edeceğim' diyor. Nedir bu iptal etme aşkı?" diye tepki gösterdi.

"Ada'daki esas meselenin Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin arasını açmak olduğunu kaydeden Özgürgün, "Türkiye'yi sever gözüküp, Türkiye'nin Ada'dan çıkmasını isteyenlerin olduğunu" belirtti.

Hüseyin Özgürgün, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın 'Türk Lirası yerine başka para birimine geçebiliriz' yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi. Ülkede ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyleyen Özgürgün, "Para birimi değiştirme konusu komikliktir. Para birimini değiştir, kimden alacaksın o para birimini. Bu şartlarda bunlar çok kolay değildir. Ciddi sorunlar yaşarız" şeklinde konuştu.

'DERME ÇATMA BİR HÜKÜMET'

Başbakan ve hükümet ortaklarının halka güven vermediğini savunan Özgürgün, koalisyon hükümetinin dört partiden oluştuğunu hatırlattı. Özgürgün, "Dört başlı bir hükümet var. Başbakanlık dörde bölünmüş durumda. Halk bu hükümete görev vermedi. Derme çatma bir gecekondu hükümeti kuruldu. 
Bu yapı da sallanmaktadır" dedi.

Başbakan'ın Türkiye'den kaynak gelmediği yönünde yaptığı açıklamayı da eleştiren Özgürgün, "Türkiye'den kaynak gelmedi diye ülke ekonomik sorun yaşıyor demek doğru değil. Derme çatma koalisyonu kurarken Türkiye'ye mi sordun? Türkiye mecbur mudur? Halka gereğini yapacak adımlar atacaksın. Türkiye'yi hedef almaya başlamak kabul edilemez" şeklinde konuştu.

'ŞİKAYET ETME BIRAK GİT'

"Ülkede her alanda büyük sorular var. Sabit ve dar gelirli kısım büyük sıkıntı yaşıyor" diye devam eden Özgürgün şunları söyledi:

"Anavatan Türkiye'nin burada yaptıklarını görmeyenler, Türkiye'ye karşı olanlar, bizleri karşısında görür. Türkiye'nin bize yaptıklarını, kimse kimseye sağlamaz. Ailesi, evlatlarına da göstermez böyle bir ilgili. Türkiye'yi sevmesinler, ama saygı duysunlar. Türkiyesiz Kıbrıs Türkü, 1974'ten öncesinin daha kötü durumuna düşer."

KKTC hükümetinin şikayet etme lüksü olmadığını belirten Özgürgün, "Hiç gelmeyecektin göreve. Halk sana muhalefet görevi verdi. Bırak git o zaman" dedi.

'GARANTİLERDEN ASLA VAZGEÇİLEMEZ'

Hüseyin Özgürgün, Ada'daki Türk askerinin çıkarılması ve garantilerin sonlandırılacağına yönelik haberleri de yorumladı."Türkiye'nin garantisinden asla vazgeçilemez" diyen Özgürgün, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden de asla vazgeçilmez. Kıbrıs Türk halkı, Türk askerinin varlığı ile huzur ve barış içerisinde yaşamaktadır. Bunlardan vazçelirse, bu topraklarda Kıbrıslı Türkler olmaz. 1974'ten önce ayrım gözetmeksizin katledilen Kıbrıslı Türkler idi, o zaman Türkiye vatandaşı yaşamıyordu Ada'da. Kimse ben Rumlarla birleşme istiyorum, beni ayırırlar anlayışına kapılmasın. Ortada konuşan belgeyi, Rum tarafına hizmet edecek bir belge olarak görüyorum."

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