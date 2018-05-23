23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:33Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:29Yatsı 22:12
    • 32°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 101.892 -1.39
  • Altın: 202,157 4.32
  • Dolar: 4,8616 4.49
  • Euro: 5,6909 3.79

Avusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısı

»
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye'de son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin, ilginç açıklamalarda bulundu.
Avusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısı
Avusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısı Avusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısı Avusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısı

Kneissl, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi görüşmelerde bulunduğunu belirterek, ciddi bir insan olması ve ileri adım atılmasını sağlayan görüşmelere ilgi duymasından dolayı Çavuşoğlu'na değer verdiğini ifade etti.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin sonucunda Avusturyalı arkeologların Efes’te kazı çalışmalarına yeniden başlayabildiklerini söyleyen Kneissl, bu tür şeylerle atmosferin iyileştiğine ve iki ülkenin ilişkilerindeki çıkmazın aşılabileceğine inandığını kaydetti.

''TÜRKİYE AB İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ancak Türkiye’de birçok şeyin değişmesiyle mümkün olabileceğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı, ''Türkiye halen AB için çok önemli ve biz iyi bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz.'' dedi. 

''5 DAKİKALIĞINA KENDİNİ TÜRKİYE'NİN YERİNE KOY''

Türkiye'deki terör saldırılarını hatırlatan Kneissl, "Göz boyamak için söylemiyorum. Tüm eleştirilere rağmen 5 dakika için kendini Türkiye'nin yerine koyman gerekir. Türkiye'deki gibi çok sayıdaki terör saldırılarının bir topluma neler yaptığını unutmayalım." ifadelerini kullandı. 

''BUNA RAĞMEN İNSANLAR HER ZAMAN AYAĞA KALKIYOR''

Türkiye'de birçok çatışma noktası bulunduğunu ve buna, devam eden terörün de eklenmesi gerektiğini dile getiren Kneissl, "Buna rağmen insanlar her zaman ayağa kalkıyor ve işe koyuluyor. Buna çok saygı duyuyorum."şeklinde konuştu.

Açıklamasında Balkan ülkelerine de değinen Kneissl, AB'nin son yıllarda güneydoğu Avrupa’yı ihmal ettiğini, bu boşluğa Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez ülkelerinin girdiğini ifade etti.

Kneissl, Avrupalıların etkisini artırmak ve jeopolitik çıkarları korumak için Balkan ülkelerinin AB’ye yakınlaştırılması gerektiğini savundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dizel yasağı başladı!Dizel yasağı başladı!Almanya'da ilk dizel yasağı kısmi olarak işleme alınıyor. Hamburg'un iki caddesine 31 Mayıs'tan itibaren dizel araçlar ve kamyonlar giremeyecek. Euro 6 kategorisindeki araçlar bu yasağa dahil değil.
Avusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısıAvusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısıAvusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye'de son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin, ilginç açıklamalarda bulundu.
Putin'den ABD'ye 4 füzeyle cevapPutin'den ABD'ye 4 füzeyle cevapABD'nin televizyon kanallarının istihbarat kaynaklarına dayanarak Rusya lideri Putin’in anonsunu yaptığı nükleer motorlu füzenin deneyler sırasında çakıldığını dünyaya duyurmaları ardından, Rusya’dan karşı hamle geldi.
Ortadoğu'da kriz büyüyor! Bir sert açıklama dahaOrtadoğu'da kriz büyüyor! Bir sert açıklama dahaİran ve ABD arasında birçok ülkenin müdahil olduğu gerilimde İran ve Fransa'da yeni açıklamalar geldi.
İsrail, Avrupa'ya savaş açtı! Cehenneme gidinİsrail, Avrupa'ya savaş açtı! Cehenneme gidinGazze sınırında Filistinlilere ateş açılmasını ve yapılan katliamı sert bir dille eleştiren Avrupa Birliği'ne, İsrail Enerji Bakanı Steinitz, eşi görülmemiş bir tepki gösterdi. Steinitz, yalnızca iki hafta önce AB-İsrail ilişkilerini övmüştü.
Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!Oruç tutan Müslümanların Ramazan'da güvenlik tehdidi oluşturduğu için izin alması gerektiğini söyleyen Danimarka Uyum Bakanı'na tepki sürüyor.
  • ABD, Yunanistan'a gazı verdi: Bölgenin liderisiniz23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:59
  • Rusya'dan Batı'ya karşı kritik hamle23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:58
  • Çin'den devrim gibi bebek kararı!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:58
  • Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldi23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:57
  • Pompeo'dan İran halkına imalı mesaj!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:57
  • Aralarında Türkler de var! 40 kadına idam23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:56
  • Danimarkalı bakanın oruç sözleri isyan ettirdi!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
  • Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
  • AB'den ABD'ye rest: Alternatifi yok!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
  • ABD'den bomba itiraf! Çok az ilerledik23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri