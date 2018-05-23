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Almanya'ya kampanya yasağı tepkisi

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Almanya'ya kampanya yasağı tepkisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Almanya'nın Türk siyasetçilere getirdiği seçim kampanyası yasağını eleştirdi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ''Alman dostlarımızın demokrasi konusunda eksiklikleri olduğuna  inanıyorum.'' dedi.

Yazıcı, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk'ten 1,5 milyonunun seçmen  olduğuna işaret ederek ''Bu bizim hakkımız değil mi? Almanya'nın bu kişilerin  haklarını sınırlaması doğru mudur?'' ifadesini kullandı.

Almanya'nın kampanya yapılması halinde güvenliğin sağlanamayacağı  yönündeki açıklamaları bahane olarak nitelendirerek bir devletin en önemli  görevlerinden birisinin güvenliği sağlamak olduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Başkan  ve milletvekili adayları gelebilmeli, Almanya'daki seçmenleri  bilgilendirebilmeli. Almanya bunu sağlayamıyor. Dolayısıyla Alman dostlarımızın  demokrasi konusunda eksiklikleri olduğuna inanıyorum.'' diye konuştu.

16 yıldır iktidarda olan AK Parti'de bir yorgunluk  bulunmadığının altını çizen Yazıcı, AK Parti'nin gayet dinamik bir parti  olduğunu, gece gündüz seçim kampanyasını büyük bir hareketlilikle  gerçekleştirdiğini, partinin yenilendiğini ve gençleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı "münafıklar  çetesi" açıklamasına da değinen Yazıcı, ''Cumhurbaşkanı, partiye değil de  Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bulunduğunu söyleyen siyaset mühendislerinin  olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı sadece böyle bir algı yaratmaya çalışanları  münafık olarak tanımladı. Yoksa Erdoğan'a oy veren biri neden AK Parti'ye de oy  vermesin ki?'' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğüne dikkati çeken Yazıcı,  uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının  manipülasyon girişimleriyle  Türkiye'nin zorlanmasına neden olduklarını, bu kuruluşların, iflas noktasına  geldiğinde dahi AB üyesi Yunanistan'ın kredibilitesini 4 puan artırdığına işaret  ederek bunun adil bir tutum olmadığını kaydetti.

Yazıcı, Türkiye'nin olağanüstü hal döneminde seçime girdiğinin  hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

''Ben hukukçuyum ve her şeyin adalet, hukuk ve yasalar çerçevesinde  geliştiğini savunuyorum. 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimi atlattık ve  tarihimizde eşi benzeri olmayan bir şey yaşadık. Ve dostlarımız bunu hemen öyle  darbe ya da darbe girişimi olarak adlandırmadı. Bir düşünün: Ülkenizde insanlar  üniformalarını giyip, silahlar kuşanıp, tanklara binerek milletin iradesini  yıkmaya çalışıyor. Millet buna engel oldu. Elbette Cumhurbaşkanı'nın da çağrısı  bunda etkili oldu. Bu FETÖ örgütü ülkenin her alanında art arda tespit edildi.  Bununla nasıl mücadele edilebilir? Anayasa olağanüstü hal öngörüyor. 20 Temmuz  2016'da ilan edildi. Bu sayede terörle etkili biçimde mücadele edebiliriz.''

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