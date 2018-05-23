İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Büyükada'da yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet polislerin de içinde bulunduğu 100 polis katıldı. Ekipler, Büyükada'da fayton parkında ve ahırlarda aramalar yaptı. 14 belirlenen adrese arama yapan polis ekiplerine bir helikopter destek verirken, aramalar sırasında narkotik köpekleri de kullanıldı. Daha sonra ekipler, Büyükada'nın 5 ayrı noktasında denetlemesini sürdürdü. Adaya ulaşımda kullanılan iskelelerde ve şüpheli görülen yerlerde belli saatlerde aramalar yapıldı. Aranması olan 2 kişi gözaltına alındı.
23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
- 'Fayton Parkı'nda narkotik operasyonuDizel yasağı başladı!ABD'den çok kritik açıklama!"Tedbirleri ivedilikle bekliyoruz"Almanya'ya kampanya yasağı tepkisiAvusturya'dan şaşkına çeviren 'Türkiye' çağrısıAlmanya'nın elinden aldık! Resmen Milli Takım'daEren Erdem'e soğuk duş! Soruşturma başlatıldıTezcan'dan Erdem'e cevapZeybekçi'den kritik bir dolar açıklaması daha
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:42 Güneş 05:33 Öğle 13:07 İkindi 17:03 Akşam 20:29 Yatsı 22:12
- 32°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 27°C Ankara
- 31°C Antalya
- 19°C Artvin
- 33°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 101.892 -1.39
- Altın: 202,157 4.32
- Dolar: 4,8616 4.49
- Euro: 5,6909 3.79
'Fayton Parkı'nda narkotik operasyonu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Fayton Parkı'nda narkotik operasyonuBüyükada'da fayton parkı başta olmak üzere 14 adrese narkotik operasyonu yapıldı. Operasyonda, hiçbir suç unsuruna rastlanmazken aranan iki kişi yakalandı.
ABD'den çok kritik açıklama!ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, doğru anlaşma olmadığı takdirde ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelerden çekileceğini söyledi. Dün ABD Başkanı Donald Trump da, Kim Jong Un ile zirvesinin büyük ihtimalle erteleneceğini söylemişti
"Tedbirleri ivedilikle bekliyoruz"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ekonomi yönetimimizden piyasaları rahatlatacak ve yükseliş trendini tersine çevirecek güçlü tedbirleri ivedilikle bekliyoruz" dedi.
Almanya'ya kampanya yasağı tepkisiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Almanya'nın Türk siyasetçilere getirdiği seçim kampanyası yasağını eleştirdi.
Eren Erdem'e soğuk duş! Soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
- 15 yaşındaki gence 36 milyon dolarlık ceza
- Cenaze törenine gelinliğiyle katıldı!
- Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları!
- Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı
- Aklını yitiren Özgür'e 5 milyon TL tazminat!
- Emekli olup köye döndü! Kilosunu 10 TL'den satıyor
- Sınırda 'bayram' izdihamı
- Emrah Serbes'in raporunda şoke eden ifadeler
- Gökhan Kırdar yoğun bakıma alındı
- Final öncesi Salah'a oruç fetvası! 'Kur'an'da...'
- İşte Kerim Çoraklık'ın ifadesi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.