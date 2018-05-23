24 Mayıs 2018 Perşembe9 Ramazan 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li eski milletvekilleriyle buluştuğu iftar yemeği sonrası konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

 

AK Parti'nin eski milletvekilleriyle iftar yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemek sonrası bir konuşma yaptı.

Döviz kurlarındaki sert dalgalanmalarla ilgili konuşan Erdoğan, "ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yok, kurda yaşanan dalgalanma, Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değil, kısa vadede bu dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara sahibiz" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde kurlarda yaşanan değişiklikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

"ORTADA, ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR SIKINTI YOK"

Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir.

Ortada, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur.

"DALGALANMA KÜRESEL BİR SORUN AMA TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELER DAHA FAZLA ETKİLENDİ"

Türkiye geçtiğimiz yıl %7 büyüyen bir ülkedir. İhracatımız Nisan itibariyle 160 milyar doları geçti.

Bankalarımız, ABD'deki, Avrupa'daki muadil kuruluşlarından iki katı daha güçlüdür.

Böyle bir ortamda, ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebeplerini doğru tespit etmek gerekir.

Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değil, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bu süreçten daha fazla etkilenmektedir.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ, DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN"

Şahsım başta olmak üzere, Başbakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara, kimse itibar etmesin.

"ÖNÜNÜ KESEBİLECEK İMKANLARA SAHİBİZ"

Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz.

"SEÇİMDEN HEMEN SONRA ÇOK FARKLI TEDBİRLERİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Seçimin hemen ardından enflasyonu indirmek ve cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri çok daha farklı bir şekilde devreye sokacağız.

"FİNANSAL İSTİKRARIN GEREĞİNİN YAPILACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Ekonomiyle ilgili farklı görüşlerin tartışılması başka bir şeydir, serbest piyasa kurallarının işleyişi farklı bir şeydir.

Özellikle mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur. Yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır.

Türkiye Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu meselenin de üstesinden gelecektir.

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