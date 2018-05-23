24 Mayıs 2018 Perşembe9 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:32Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:30Yatsı 22:13
    • 24°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 101.892 -1.39
  • Altın: 190,254 -1.82
  • Dolar: 4,6043 -1.04
  • Euro: 5,3842 -1.80

Yunanistan'dan skandal karar!

»
Yunanistan'dan skandal karar!
Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetti
Yunanistan'dan skandal karar! Yunanistan'dan skandal karar! Yunanistan'dan skandal karar!

AYRINTILAR GELİYOR...

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kurtulmuş: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler!Kurtulmuş: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler!Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: 'Kurdaki dalgalanma) Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir.' dedi.
Yunanistan'dan skandal karar!Yunanistan'dan skandal karar!Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetti
TSK'dan Hakurk'a hava harekatı!TSK'dan Hakurk'a hava harekatı!Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edildi.
Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklamasıDövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, 'Merkez Bankası üzerine düşeni yapacak. İlave tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li eski milletvekilleriyle buluştuğu iftar yemeği sonrası konuşma yaptı.
'Fayton Parkı'nda narkotik operasyonu'Fayton Parkı'nda narkotik operasyonuBüyükada'da fayton parkı başta olmak üzere 14 adrese narkotik operasyonu yapıldı. Operasyonda, hiçbir suç unsuruna rastlanmazken aranan iki kişi yakalandı.
  • ABD'den çok kritik açıklama!23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:51
  • "Tedbirleri ivedilikle bekliyoruz"23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:51
  • Almanya'ya kampanya yasağı tepkisi23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
  • Eren Erdem'e soğuk duş! Soruşturma başlatıldı23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:44
  • Zeybekçi'den kritik bir dolar açıklaması daha23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:46
  • KKTC'den Türkiye açıklaması: Bir şeyler oluyor!23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:40
  • Teröristlerin inlerine girip üs kurdular! Mehmetçik nefeslerini kesti23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:05
  • Bahçeli'den çok konuşulacak ziyaret!23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:42
  • Fransa yeniden genel grevde!23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
  • AK Parti'den İstanbul kararı!23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri