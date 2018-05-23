Kurtulmuş: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler!

Dövizdeki dalgalanma hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş şunları söyledi: "(Kurdaki dalgalanma) Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir." dedi.
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Dövizdeki dalgalanma hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş şunları söyledi: "(Kurdaki dalgalanma) Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir." dedi.