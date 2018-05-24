24 Mayıs 2018 Perşembe9 Ramazan 1439
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Çin'den ABD'ye: 'Şimdi tam zamanı'

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Çin'den ABD'ye: 'Şimdi tam zamanı'
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Kuzey Kore zirvesi ile ilgili “Barış istiyorsanız, şimdi tam zamanı” dedi.
Çin'den ABD'ye: 'Şimdi tam zamanı' Çin'den ABD'ye: 'Şimdi tam zamanı' Çin'den ABD'ye: 'Şimdi tam zamanı'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Kuzey Kore zirvesi ile ilgili konuşan Wang, “ABD’li meslektaşlarıma sorunu çözmek istiyorsanız şimdi tam zamanı dedim. Barış istiyorsanız, şimdi tam zamanı. Tarih yazmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı” dedi.

Çin'in Kuzey Kore ve ABD zirvesini desteklediğini söyleyen Wang Yi, Trump ve Kim'in Kore yarımadasına barış getireceğine inandığını söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran’da yapılması beklenen görüşmenin "büyük ihtimalle"erteleneceğini ifade etmişti. Daha önce de Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgedeki ortak tatbikatları devam ederse zirvenin iptal edileceğini açıklamıştı. 

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