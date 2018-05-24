ABD'yi S-400 endişesi sardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde dış politika hedeflerini açıkladı, soruları cevaplandırdı.
Pompeo, NATO üyeleri hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Türkiye'yle ilgili değerlendirmeler yaptı.
"Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına ihtiyacımız var. Davranışlarında NATO'nun hedeflerini yansıtmaları gerekiyor."
"S-400 ALMAMALARINI UMUT EDİYORUZ"
Pompeo ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almamasını umut ettiklerini söyleyerek bu konuda çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Başka bir Kongre üyesinin, "Türkiye ve Suriye'deki Kürt gruplar" hakkında yönelttiği sorulara ise açık oturumda cevap vermek istemeyen Pompeo, kapalı oturumda konuyla ilgili konuşabileceğinden bahsetti.
"BU SİLAHLAR YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILACAK" İDDİASI
Bir Kongre üyesinin ise Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması gerektiğini söylemesi de dikkati çekti.
"Bu silahlar teröristlere karşı kullanılmayacak, bu silahlar Yunanistan'a karşı kullanılacak."