24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

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Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine attığı balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

 

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti. 

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan limanını hedef aldığı iddia edildi.
Husiler ramazan ayında 3 defa daha balistik füze saldırısı düzenlemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 143 füze attığı belirtiliyor. 

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