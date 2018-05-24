Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti.
Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan limanını hedef aldığı iddia edildi.
Husiler ramazan ayında 3 defa daha balistik füze saldırısı düzenlemişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 143 füze attığı belirtiliyor.