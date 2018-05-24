24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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"ABD, Tom ve Jerry'nin meşhur kedisi"

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"ABD, Tom ve Jerry'nin meşhur kedisi"
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmanın devamı için İran'ın şartlarını açıklarken, ABD ve Trump'a da yüklendi.

Başkent Tahran'daki konutunda ülkenin askeri ve siyasi liderlerini kabul eden Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, nükleer anlaşma konusuna ve ABDyönetiminden gelen İran aleyhindeki açıklamalara değindi.

ABD'nin İran'a karşı derin düşmanlık beslediğini ancak devrimden bu yana ABD'nin rejime karşı yaptığı tüm saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Hamaney, devlet yetkililerinin görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri halinde Washington'un şimdiki saldırılarının da başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

"TOM JERRY'NİN MEŞHUR KEDİSİ"

ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a karşı attığı adımların rejim değişikliğini hedeflediğine yönelik söylemlere değinen Hamaney, "Bu yeni bir şey değil. Devrimden bu yana kurdukları bütün komploların amacı rejimi devirmekti ancak bütün bunlarda Tom ve Jerry hikayesinin meşhur kedisi gibi başarısız oldular." dedi.

"ABD, HİÇBİR ZAMAN SÖZÜNDE DURMADI"

ABD'nin sadece mevcut Başkan Donald Trump döneminde değil önceki dönemlerde de hiçbir zaman taahhütlerine bağlı kalmadığına dikkati çeken Hamaney, "İran, uluslararası bir anlaşmayı kolaylıkla ihlal eden bir hükümetle etkileşim kuramaz." ifadesini kullandı.

Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın da önceki ABD Başkanları George Bush, Ronald Reagan gibi selefleriyle aynı kaderi paylaşacağını ve tarihte kaybolacağını söyledi.

İRAN'IN, NÜKLEER ANLAŞMANIN DEVAMI İÇİN ŞARTLARI

İran lideri, anlaşmaya imza koyan diğer Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya'yı da "hassas konularda ABD'yle ortak hareket etmek"le suçladı.

Hamaney, nükleer anlaşmanın devam etmesi için Avrupa ülkelerine İran'ın şartlarını şu şekilde sıraladı:

İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetleri ve balistik füze programının sorgulanmaması, nükleer anlaşmadan ayrılarak 2231 sayılı kararı ihlal eden ABD'ye karşı yeni bir karar çıkarılması, ABD'nin İran aleyhindeki her türlü yaptırımına karşı konulması, İran'ın petrol ihracı ve Avrupa bankalarıyla ilişkisi konusunda garanti verilmesi.

Hamaney, Avrupa'nın bu şartları sağlayamaması halinde İran'ın nükleer faaliyetlerine yeniden başlama hakkının saklı olduğunu sözlerine ekledi.

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