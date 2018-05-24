ABD yönetiminden Türkiye hakkında inciler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamasını umut ettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde dış politika hedeflerini açıkladı, soruları cevaplandırdı.

Pompeo, NATO üyeleri hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Türkiye'yle ilgili değerlendirmeler yaptı.

"Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına ihtiyacımız var" diyen Pompeo, "Türkiye'nin davranışlarında NATO'nun hedeflerini yansıtmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

"S-400 ALMAMALARINI UMUT EDİYORUZ"

Pompeo ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almamasını umut ettiklerini söyleyerek bu konuda çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Başka bir Kongre üyesinin, "Türkiye ve terör örgütü YPG/PYD hakkında yönelttiği sorulara ise açık oturumda cevap vermek istemeyen Pompeo, kapalı oturumda konuyla ilgili konuşabileceğini söyledi.

TUHAF F-35 YORUMU: BU SİLAHLAR YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILACAK

Bir Kongre üyesinin ise Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması gerektiğini yinelerken kullandığı ifade de dikkat çekti.

Üye, "Bu silahlar teröristlere karşı kullanılmayacak, bu silahlar Yunanistan'a karşı kullanılacak" şeklinde tuhaf bir yorumda bulundu.