Plan ortaya çıktı! Mescid-i Aksa’yı yıkacaklar

Kudüs’ü Yahudileştirme yolunda, İsrail’in başkenti ilan eden ve büyükelçiliğini şehre taşıyan ABD’nin Mescid-i Aksa’nın yıkılmasını hedefleyen planı deşifre oldu.

ABD’nin büyükelçisi David Friedman’a İsrail’in Bnei Brak şehrini ziyaretinde hediye edilen Kudüs resminin yer aldığı fotoğrafta Aksa’nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gösterildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın son skandalı, ülkesinin Filistin Devleti’ni yıkmaya yönelik planının üçüncü aşamasını ortaya çıkardı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü “İsrail’in başkenti olarak ilan eden” ABD’nin bir sonraki hedefi ise İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı yıkmak. Friedman, Mescid-i Aksa’nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi’nin inşa edildiğini gösteren bir fotoğrafla görüntülendi. İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, “Achiya” adlı yardım kuruluşunun bir çalışanı Friedman’a İsrail’in Bnei Brak şehrini ziyaret ettiği sırada fotoşopla Mescid-i Aksa’nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen Kudüs fotoğrafı hediye etti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Büyükelçi Friedman’ın tepkilere neden olan fotoğrafı alırken gülümsediği görülüyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, Friedman’ın skandal fotoğrafı ortaya çıkınca komik bir savunma yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada, Friedman’ın“yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğu” iddia edildi. Fotoğrafın Friedman’ın eline tutuşturulduğu öne sürülen açıklamada, Büyükelçinin değişiklikten haberdar olmadığı savunuldu. Açıklamada ayrıca, ABD’nin Mescid-i Aksa dahil Kudüs’teki kutsal yerlerin statükosunun korunmasına bağlı olduğu kaydedildi.

‘ALÇAK SALDIRI’

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, “Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor” ifadesini kullandı. İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, yaşananların dini çatışmaya dönüştürülmeye çalışıldığına dikkati çeken Ureykat, “Arap ve İslam dünyasından El Aksa Camisi ve Haremi Şerif’in büyüklüğüne layık tepkiler gelmeden daha ne kadar ABD’nin bu alçak saldırıları devam edecek?” diye sordu.

ANGOLA’DAN ÖRNEK ADIM

Angola, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği açılışına katılan diplomatını ve buna onay veren bölge direktörünü görevden aldı. Angola basınında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Manuel Augusto, Angola’nın Tel Aviv Büyükelçiliği Müsteşarı Joao Diogo Fortunato'yu ve ona yetki veren Afrika ve Ortadoğu Bölge Direktörü Joaquim do Espirito Santo’yu görevden aldı. Fortunato, Afrika ülkelerinden açılışa katılan 12 elçi arasında yer alıyordu. Angola Dışişleri Bakanı Augusto, iki diplomatın ülke içi kararlara uymadığını ve Angola’nın tarihi diplomatik bağlarını koruduğu ülkelerle olumlu imajına zarar verdiğini açıkladı.

İSRAİL GAZZE’Yİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları, dün sabah saatlerinde Gazze’nin batısında bulunan balıkçı limanında iki botu ve kentin kuzey tarafındaki Hamas’a ait bir direniş merkezini bombaladı. Füze isabet eden botlardan alevlerin yükseldiği görüldü. Füzelerin botlarda maddi hasara yol açtığı belirtildi. Gazze’ye uygulanan ablukayı kırma heyeti sözcüsü Ethem Ebu Selmiye, “İşgalci İsrail’in muhasarayı kırmak isteyen botları bombalamakla Gazze Şeridi’ne uyguladığı deniz ablukasını örtmek için terör ve düşmanlığını teyit etmiş oldu” dedi.