24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Dudak uçuklatan rakam! Tarihin en büyük definesi bulundu

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İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin üç asır boyunca okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazının bulunduğu resmiyet kazandı.
Dudak uçuklatan rakam! Tarihin en büyük definesi bulundu
Dudak uçuklatan rakam! Tarihin en büyük definesi bulundu Dudak uçuklatan rakam! Tarihin en büyük definesi bulundu Dudak uçuklatan rakam! Tarihin en büyük definesi bulundu

 Uzmanlara göre gemideki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu. Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

O dönem Peru'dan çıkarılmış olan altın, gümüş ve zümrütleri taşıyan geminin sahip olduğu hazinenin büyüklüğü ise, bir su altı aracı olan REMUS 6000'in yaptığı video kayıtları sayesinde hesaplandı. Sular altındaki gemiye 10 metrelik bir mesafe kalana kadar yaklaşan REMUS 6000, böylece değerli bir keşfin yapılmasını sağlamış oldu.

San Jose'nin tam 62 adet silaha sahip olduğu biliniyor. Tüm bunlara rağmen gemi, İngiliz kuvvetlerine rakip olamayarak batırılmış. Eğer gemi batırılmasaydı, günümüzde milyarlarca dolar değerine sahip olan hazinesi, İngilizlerle olan savaşlarında destek olmak amacıyla ülkeye dönecekti.

Tekneyi sonuna götüren en önemli olaysa, İspanyol savaş gemilerinin yardımlarının gecikmesi nedeniyle daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Amiral Jose Fernandez'in, risk alıp ülkesine doğru yelken açması. Rotasında ilerlerken dört İngiliz gemisi tarafından kuşatılan San Jose, taşıdığı 500 kişiyle beraber alevler içinde kalarak sular altında kalmış.

O günden beri hazine avcıları ve arkeologlar tarafından aranan geminin denizin 600 metre altında sonunda bulunmuş olması, böylece bir devrin daha kapanmasını sağlamış oldu.

 

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