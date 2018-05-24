AK Parti'de büyük gün! 146 proje açıklanacak

AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarını özetlerken; önümüzdeki dönemlerde neler yapılacağı da yer alacak olan beyanname 6 temel başlıktan oluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mayıs’ta İstanbul’da açıkladığı manifesto, özet olarak beyannamenin sunuş bölümünde yer alacak.
Aday tanıtım toplantısında açıklanacak olan beyannamede yeni hükûmet sisteminin getireceği kazanımlar belirtilirken; yeni dönemde dış politika, ekonomi ve sosyal politikaların daha etkin hâle geleceği anlatılacak.
Beyannamede ekonomik adımlar öncelikli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ahdim olsun ki’ dediği, faiz, enflasyon ve cari açığın düşürülmesi için atılacak adımlar beyannamede yer alacak.
Terörle mücadele ve sınırların korunması konusundaki kararlılık güçlü ifadelerle vurgulanırken; 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL’in de tamamen terörle mücadeleye yönelik olduğunun altı çizilecek.