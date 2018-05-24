24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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ABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin yankıları İran içinde devam ediyor.
ABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladı
ABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladı ABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladı ABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’ın Ortadoğu’daki faaliyetlerini kontrol altına alacağız” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Pompeo’nun açıklamasını “Cevap vermeye değmez” diyerek değerlendiren Zarif, İran ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında uzmanlar düzeyindeki müzakerelerin 22 Mayıs Salı günü başladığını duyurdu.

ABD yönetimine tepki gösteren bir başka İranlı yetkili Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri oldu. İran’ın savunma gücünü geliştirirken hiç kimseden izin almayacağını söyleyen Bakıri, “Washingon, İran ile askeri olarak karşı karşıya gelmeye cesaret edemez” dedi.

İran Dini Rehberi Ayetullah Ali Hamaney’in Askeri Danışmanlarından Rahim Safavi ise “İran, siz hoşlansanız da hoşlanmasanız da Batı Asya’nın en büyük gücü haline geldi” şeklinde konuştu.

''DİPLOMATİK HEYETLER YENİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI''

Tahran’da hükümet toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin, Rusya ve Brüksel’de gerçekleştirdiği temasların ardından, diplomatik heyetlerin yeni görüşmelere başladığını söyledi. “Çinli ve Rus dostlarımızla uzmanlar seviyesinde müzakerelerimiz devam ediyor. Bu alanda geniş çaplı planlarımız var” dedi.

Amerikalıların artık anlaşmadan çekildiğini ve dolayısıyla müzakereleri baltalayamayacaklarını dile getiren Zarif, “ABD’nin yer almadığı ortak komite, nükleer anlaşma için diğer taraflarla çalışma yürütme olanaklarını görüşecek” şeklinde konuştu.

Görüşmelerin nükleer anlaşma üzerine yoğunlaştığını ve İran’ın bundan daha önemli bir talebinin olmadığını söyleyen Zarif, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran’ın anlaşmadan elde ettiği kazanımlara zarar vermesine işaret ederek, “Diğer ülkelerin anlaşmadan elde ettiğimiz kazanımlarımızı bize sağlamaları gerekmektedir. Bu konuda birçok planımız var” diye konuştu.

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