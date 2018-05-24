24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:32Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:30Yatsı 22:13
    • 30°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 103.592 1.67
  • Altın: 195,011 2.58
  • Dolar: 4,6785 1.61
  • Euro: 5,4853 1.88

ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirir

»
ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, Rusya’yla savaşın çıkması durumunda, yeni Northrop Grumman E-8 kontrol ve yönetim uçakları ile JSTARS radarlarının savaşın ilk günü Rus hava savunma füze sistemi S-400 tarafından vurulacağını belirtti.
ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirir
ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirir ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirir ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirir

Newsweek'in haberine göre Wilson, Rusya ve Çin'in havadaki üstünlüğünün ABD'nin yeni Northrop Grumman E-8 kontrol ve yönetim uçakları ve JSTARS radar sistemini bile "savaşın çıkması durumunda" savunmasız duruma getirdiğini belirterek, "Bu uçaklar, modernizasyondan sonra bile Rus ve Çin teknolojileri için ‘kolay hedef' olacak" dedi.

ABD Senatosu'nun hava kuvvetlerinin işlerinden sorumlu komitede konuşan Wilson, JSTARS sistemiyle donatılan uçağın savaşın çıkması durumunda etkisiz olacağını belirterek, "Rusya ve Çin'in ‘karadan havaya' tipi füzeleri uzun menzile sahip ve uçağımız savaşın ilk gününde vurulacak"ifadelerini kullandı.

Wilson, yeni JSTARS platformunun geliştirilmesi için yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirirABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirirABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, Rusya’yla savaşın çıkması durumunda, yeni Northrop Grumman E-8 kontrol ve yönetim uçakları ile JSTARS radarlarının savaşın ilk günü Rus hava savunma füze sistemi S-400 tarafından vurulacağını belirtti.
Prens Selman açıkladı: Tüm borçlarınızı siliyorum!Prens Selman açıkladı: Tüm borçlarınızı siliyorum!Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin tüm futbol kulüpleri ve milli takımının dış borçlarını şahsen kapatacağını açıkladı.
ABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladıABD'yi kızdıracak hamle! Görüşmeler başladıABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin yankıları İran içinde devam ediyor.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley dondu kaldıABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley dondu kaldı​ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuşma yapmak için gittiği Houston Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'deki katliamı karşısındaki tutumu nedeniyle protesto edildi.
Bir siz eksiktiniz! Saldırmaya başladılarBir siz eksiktiniz! Saldırmaya başladılarTürkiye'de yapılacak seçimlere yön vermek isteyen Avrupa, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına hız verdi.
İsrail'den bir büyük skandal daha!İsrail'den bir büyük skandal daha!Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu Filistin bölgesinde 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.
  • Dudak uçuklatan rakam! Tarihin en büyük definesi bulundu24 Mayıs 2018 Perşembe 09:20
  • Plan ortaya çıktı! Mescid-i Aksa’yı yıkacaklar24 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
  • "ABD, Tom ve Jerry'nin meşhur kedisi"24 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
  • ABD yönetiminden Türkiye hakkında inciler!24 Mayıs 2018 Perşembe 07:20
  • Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı24 Mayıs 2018 Perşembe 07:10
  • Komik tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!24 Mayıs 2018 Perşembe 00:38
  • ABD'yi S-400 endişesi sardı24 Mayıs 2018 Perşembe 00:28
  • Çin'den ABD'ye: 'Şimdi tam zamanı'24 Mayıs 2018 Perşembe 00:27
  • Trump: Derin devleti suçüstü yakaladım!23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:47
  • Dizel yasağı başladı!23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri