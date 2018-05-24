ABD: Savaş çıkarsa S-400 bizi indirir

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, Rusya’yla savaşın çıkması durumunda, yeni Northrop Grumman E-8 kontrol ve yönetim uçakları ile JSTARS radarlarının savaşın ilk günü Rus hava savunma füze sistemi S-400 tarafından vurulacağını belirtti.

Newsweek'in haberine göre Wilson, Rusya ve Çin'in havadaki üstünlüğünün ABD'nin yeni Northrop Grumman E-8 kontrol ve yönetim uçakları ve JSTARS radar sistemini bile "savaşın çıkması durumunda" savunmasız duruma getirdiğini belirterek, "Bu uçaklar, modernizasyondan sonra bile Rus ve Çin teknolojileri için ‘kolay hedef' olacak" dedi.

ABD Senatosu'nun hava kuvvetlerinin işlerinden sorumlu komitede konuşan Wilson, JSTARS sistemiyle donatılan uçağın savaşın çıkması durumunda etkisiz olacağını belirterek, "Rusya ve Çin'in ‘karadan havaya' tipi füzeleri uzun menzile sahip ve uçağımız savaşın ilk gününde vurulacak"ifadelerini kullandı.

Wilson, yeni JSTARS platformunun geliştirilmesi için yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.