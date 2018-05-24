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İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın bedelli askerlik sorusuna "Seçim sonrası ne olur, şartlar nedir bir daha değerlendirilir. Ancak şuanda gündemimizde yok" şeklinde cevap verdi
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. İbrahim Kalın; “İlk turda Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açık ara önde olduğunu görüyoruz. İlk turda bu iş biter. Bu haftasonu Erzurum ile mitinglere başlıyoruz. Çok görkemli başlamış olacağız. Orada da göreceksiniz, birini turda bu işin biteceği kesin. Demokrasi, iyiler ve erdemliler yarışıdır. Milletten güven ve teveccüh alan başarır. Baktığımızda Cumhurbaşkanımızın, bu yarışta açık ara önde olduğunu görüyoruz” dedi.

ERDOĞAN KARŞITLIĞI KAMPANYASI VAR

İbrahim Kalın, “Muhalif adaylara baktığımızda, proje veya vizyon ortaya koymak yerine, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütmeye çalışıyor. Bir türlü kendisi olamayıp, başkası üzerinden yürümeye çalışıyorlar. ‘Biz geldik mi, Türkiye’yi şuraya taşıyacağız, buraya taşıyacağız’ demek yerine, ‘Onlar bunu yaptı, biz bunu yapacağız’ diyorlar. Ne yapacaksınız ? Cumhurbaşkanımız da soruyor. ‘Yatığımız yollarımız kaldıracaksınız, köprüleri mi yıkacaksınız, havaalanlarını mı kapatacaksınız?’ sorusuyla cevap veriyor.” İfadelerini kullandı.

TBMM'DE ÇOĞUNLUK SAĞLANACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; “Elbette Tayyip Erdoğan’ın oyu, AK Parti’nin oyunun birkaç puan üstündedir. Ancak, mecliste çoğunluk sağlanamaz senaryosuna inanmıyorum. Bu ittifakın içinde MHP ile BBP’nin de oyları var. Tüm banlar değerlendirildiğinde, mecliste çoğunluk yakalanamayacak veya kriz olacak değerlendirmelerine katılmıyorum. Meclis çoğunluğu da sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİMİ HERKES İSTİYORDU

İbrahim Kalın, seçimlerin erkene alınması konusunu da değerlendirirken; “Seçimi erkene almanın şöyle bir artısı var. 2018’in sonu ve 2019’un Martı’ndaki yerel seçimler ile çok kayıp bir süre yaşanacaktı. Arka arkaya seçimler yaşanacaktı. Bir de belirsizlik havasını dağıtmak açısından da tarihi öne çekmek önemliydi. Bir de burada demokratik bir konsensüs oluştu. Sayın Bahçeli bu çıkışı yaptı. Ama ayrıca, muhalefette istemekteydi. Biz hazır demekteydiler. Nihayetinde onların da istediği oldu. Bir de tarih açıklanınca, ekonomik göstergeler, olumluya döndü. Tam bunları konuşacakken, bu döviz ve kurla ilgili mevzu gündeme geldi. Bununla ilgili kurumlar, gerekli adımı atacaktır” şeklinde konuştu.

KABİNE SEÇİMDEN SONRA KONUŞULUR

Cumhur İttifakının üyelerinin kabine de veya Başkan Yardımcılığında olup, olmayacağına dair bir soruya İbrahim Kalın; “Kabine oluşturulurken, bunlar konuşulur. Ancak, ülkenin gündeminde çok başka konular var. Makam, mevkiden önce konuşulması gereken konular… Sayın Bahçeli’nin de veya bir başkasının da zaten böyle bir talebi hiç olmamıştır. AK Parti listesinden Milletvekili adayı gösterilen Bakanların, yeni kabine de olmayacağı da yanlış. Gerekirse, görev verilirse istifa edip;  Bakan olabilirler. Bunlar o zamanın konusudur. Şuan için değil..” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DE BARIŞ GÜCÜ GEREKLİ

İsrail’in Filistin’deki katliamı ve ABD’nin tutumu hakkında da konuşan İbrahim Kalın, “Kurban Filistinli, saldırgan ise İsrail’li olunca dünyadan ses çıkmıyor. Filistinlilerin kendini savunabilecek ne silah ne polis gücü ne de başka bir şeyi var. Kudüs, yalnızca İslamiyet için değil; Hıristiyan dünyası için de çok önemli. Şunu unutmayın, Tayyip Erdoğan, Filistin’in şuanda en büyük hizmetkarıdır. Onun adımları ile İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı ve önemli kararlar aldı. Bir defa mutlaka Filistinlileri korumak için bir Barış Gücü gerekli. 1947’den beri on binlerce Filistinli öldürüldü. İşte bu Barış Gücü, orada barışı sağlayacak. Amacı savaşmak değil. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir dram yaşansa, oraya çoktan böyle bir Barış Gücü gönderilirdi.” Dedi.

GENÇLER KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMELİ

Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Gençlerimiz, kaynaklarını internetle sınırlı tutmamalı. Elbette onların eleştirel yaklaşımları olmalı. Bu bizi, zinde tutar. Gençler yarınımızın teminatıdır sözünü ben, biraz eksik görüyorum. Onlar, bugünün de teminatı. Dolayısıyla muhatap almak çok önemli. Ancak gençlerimizin, kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekir. Yalnızca internet kaynaklı olmamalı. Bizim çok yönlü büyük adamlarımız oldu. Her konuya vakıf. Yeniden bunu inşa etmeliyiz. Bizim gençlerimiz, Yunus Emre’yi de bilmeli, Gothe’yi debilmeli. Necip Fazıl’ı okuyup, Nazım Hikmet’i okumamak eksik olur. Bunları tokuşturmak yerine, en verimli şekilde okuyup zenginleştirmek gerekir” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK

İbrahim Kalın; “Terörle mücadelemiz devam ederken, Afrin ve başka operasyonlarda belli bir noktaya gelinmişken, gündemimiz de bir bedelli askerlik almadık. Şuan gündemimizde yok. Ama seçim sonrası ne olur, şartlar nedir bir daha değerlendirilir. Ancak şuanda gündemimizde yok” dedi.

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