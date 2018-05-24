24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:32Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:30Yatsı 22:13
    • 30°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 103.592 1.67
  • Altın: 195,011 2.58
  • Dolar: 4,6785 1.61
  • Euro: 5,4853 1.88

Tosunun eşi 1 milyon lira istedi!

»
Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılığa ek ifade verdi.
Tosunun eşi 1 milyon lira istedi!
Tosunun eşi 1 milyon lira istedi! Tosunun eşi 1 milyon lira istedi! Tosunun eşi 1 milyon lira istedi!

 

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek  ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı. 

'TAZMİNATI KABUL ETMEDİ’

Mehmet Aydın ile 2016 yılında arkadaş ortamında tanıştıklarını ve sevgili olduktan sonra evlendiklerini anlatan Sıla Aydın ek ifadesinde şunları söyledi:“Evlendikten sonra birlikte Uruguay’a da gittik. Daha sonra aramızda anlaşmazlıklar çıktı. İşleri sürekli yurtdışındaydı. Ayrıca beni aldattığından şüphelenmiştim. Boşanmak istedim. En son 3 Ocak’ta İstanbul’da görüştük. Bu konuları konuştuk. Boşanma 5 bin lira nafaka 1 milyon lira da tazminat istedim.  Kabul etmediği için boşanamadık. Mahkemeye gelmek de istemiyordu. Avukatların kendi arasında bu boşanma işini halletmesini istiyordu. Bu nedenle boşanma işimiz olmadı.' dedi. 

Çiftlik Bank organizasyonunun kurucusu olan Mehmet Aydın, onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırılmasına ilişkin olarak Kırmızı Bülten ile dünyanın her yerinde aranıyor. Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir bulgu yok. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyorAK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyorAK Parti aday tanıtım toplantısını bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Salonda inanılmaz bir kalabalık var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi bekleniyor.
Tosunun eşi 1 milyon lira istedi!Tosunun eşi 1 milyon lira istedi!Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılığa ek ifade verdi.
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklamasıİbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklamasıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın bedelli askerlik sorusuna "Seçim sonrası ne olur, şartlar nedir bir daha değerlendirilir. Ancak şuanda gündemimizde yok" şeklinde cevap verdi
'Türbeden, ölümlü bir varlıktan şifa dilenmez''Türbeden, ölümlü bir varlıktan şifa dilenmez'İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, "Ölümlü bir varlıktan, onun şahsından doğrudan şifa ve başka şey beklemek caiz değil. Kabir ve türbe ziyaretinden amaç ölümü hatırlamak, ölümün bizi inşa edici özelliği üzerinde durmaktır." dedi.
Devlet Bahçeli'den kritik çağrıDevlet Bahçeli'den kritik çağrıMHP lideri Bahçeli, 5 bin hâkim ve savcının FETÖ üyesi olduğu için ayıklandığını belirterek, “Peki bu 5 bin hâkim ve savcının görevdeyken haksız yere yargıladığı ve cezalandırdığı insanlar nerede? Onları kim koruyacak, onlara kim sahip çıkacak" dedi.
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında konuşuyor...
  • AİHM'den Roj TV kararı!24 Mayıs 2018 Perşembe 11:56
  • İsrail istedi! Ortadoğu kaosa sürükleniyor24 Mayıs 2018 Perşembe 11:48
  • Lise öğrencisi 5 bin liraya arazi aracı yaptı!24 Mayıs 2018 Perşembe 11:40
  • Dışişleri'nden Yunanistan'a çok sert tepki!24 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
  • Bir defaya mahsus! Yeni düzenleme24 Mayıs 2018 Perşembe 10:31
  • Hakkari'de hain pusu: Şehit ve yaralılar var!24 Mayıs 2018 Perşembe 10:25
  • Pelin Çift'in 'Hastane' gafını Erdoğan affetmedi24 Mayıs 2018 Perşembe 10:09
  • TSK bu fotoğrafla duyurdu! İçerdeyiz24 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
  • İnanılır gibi değil! 7 yaşındaki çocuk..24 Mayıs 2018 Perşembe 09:47
  • AK Parti'de büyük gün! 146 proje açıklanacak24 Mayıs 2018 Perşembe 09:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri