F.Bahçe'de FFP anlaşmasının ikinci yılında istenen kriterlere ulaşılamaması para Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA'nın kendilerine verdiği "Sadece 10 milyon Euro zarar edebilirsin" talimatını yerine getiremedi ve 12.5 milyon Euro zarar etti. Aradaki 2.5 milyon Euro'luk farktan dolayı F.Bahçe'ye para cezası gelmesi bekleniyor.
Başa baş kuralı gereğince gelecek sezon F.Bahçe'nin edebileceği zarar maksimum 5 milyon Euro. Kanarya'nın, 2019-20 sezonunu ise sıfır zarar ile kapatması gerekiyor. (Sabah)
24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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F.Bahçe'ye şok! UEFA'dan ceza geliyor
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