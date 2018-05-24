TFF'den açıklama! Yabancı sınırı değişiyor mu?

TFF Başkanvekili Ali Dürüst TRTSPOR'a konuştu. Dürüst, yabancı sayısıyla ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini ve Kulüpler Birliği'nden gelecek talebi beklediklerini söyledi.

Dürüst'ün açıklamaları şöyle:

"Futbol adına keyifli bir sezon oldu. Son haftaya kadar yarış devam etti. Beklediğimiz de buydu zaten. Güzel bir sezon geçirdik. Alt ligde de aynı yarış vardı. Şu anda Milli takımın ilk antrenmanında beraberiz.

Biz buraya formamızı çıkararak geliyoruz, o şekilde izledik. Güzel bir yarış olması bizi mutlu etti. Bir takım spekülasyonlar vardı. Bunlara en güzel cevabı sahadaki oyuncular verdi. Sonuçta 1 tane şampiyon çıktı.

Genç bir milli takımımız var. Önümüzde 3 hazırlık maçımız var. Bu hazırlık maçlarında oyuncularımızı görme imkanı bulacağız. İnşallah hayırlısı olur. Gelecekle ilgili bu oyuncularımız bizi taşıyacaktır.

Yabancı sayısı ile ilgili Kulüpler Birliği'ne başvurduk, onlardan gelecek kararı bekliyoruz. Biz kulüplerin federasyonuyuz, onlardan gelecek cevaba göre en doğru kararı vereceğiz."