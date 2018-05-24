24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Lise öğrencisi 5 bin liraya arazi aracı yaptı!

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Lise öğrencisi 5 bin liraya arazi aracı yaptı!
Yozgat’ta bir lise öğrencisi, hurdaya atılan eski otomobil parçaları ile kendisine arazi aracı yaptı.
Lise öğrencisi 5 bin liraya arazi aracı yaptı! Lise öğrencisi 5 bin liraya arazi aracı yaptı! Lise öğrencisi 5 bin liraya arazi aracı yaptı!

 

Yaklaşık 3 ay gibi bir çalışma sonunda benzin ile çalışan aracını tamamlayan Karabulut, ilerleyen dönemlerde aracına güneş paneli takarak aracın güneş enerjisi ile çalışmasını da sağlayacak.

KİLOMETREDE 30 KURUŞ YAKIT

İç ve dış tasarımını kendisi yaptığı otomobiline anahtarsız çalışma sistemi de uygulayan Karabulut, aracı 5 bin liraya mal ettiğini söyledi. Karabulut’un hurda bir araçtan alıp yenilediği 250cc gücünde motoru monte ettiği otomobili saatte 100 kilometre hız yapabiliyor ve kilometrede 30 kuruş yakıt harcıyor. 

ARACA YOĞUN İLGİ

Evlerinin bahçesinde güneş paneli ile enerji ürettiklerini de söyleyen Karabulut, ilerleyen dönemlerde aracın üzerine güneş paneli takarak aracın elektrikle çalışmasını da sağlayacağını ifade etti. Son zamanlarda yerli araçlara rağbet fazla olduğu için kendi aracını üretmeye karar verdiğini anlatan Karabulut, aracına olan ilginin kendisini memnun ettiğini söyleyerek “Aracı gören beni tebrik ediyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Aracı kullanmak isteyen çok oluyor” dedi. 

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