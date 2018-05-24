24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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İsrail istedi! Ortadoğu kaosa sürükleniyor

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İsrail istedi! Ortadoğu kaosa sürükleniyor
Skandal Kudüs kararından sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın 51 yıldır İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde de benzer bir adım mı atacağı konuşuluyor.
İsrail istedi! Ortadoğu kaosa sürükleniyor İsrail istedi! Ortadoğu kaosa sürükleniyor İsrail istedi! Ortadoğu kaosa sürükleniyor

 

İsrail İstihbarat Bakanı Katz, Trump'ın Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni birkaç ay içinde İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, son röportajında, işgal altındaki Golan Tepeleri’ninABD tarafından İsrail egemenliğinde olarak tanınması taleplerinin, iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin ilk gündem maddesi olduğunu ve bunun birkaç ay içinde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Katz, "Böyle bir adım için mükemmel bir zamanlama. İranlılara verebileceğiniz en acı yanıt, Golan’daki İsrail egemenliğini Bir Amerikan açıklaması, bir başkanlık beyanı ve yasa ile tanımaktır" ifadelerini kullandı.

İsrailli politikacı Yoav Kisch de ABD’nin Golan Tepeleri’ni tanıması için ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’a bir mektup yazdı.

Kisch mektubunda, "1981'de İsrail Golan Tepeleri üzerinde egemenlik ilan etti" dedi. 
 
GOLAN TEPELERİ NEDEN ÖNEMLİ?
 
Zengin su yataklarına sahip olan bölge İsrail’in su ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Suriye’nin başkenti Şam’a 60 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle olası bir İsrail-Suriye savaşında üstünlük sağlayabilecek bir konumda. Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması da bölgeyi çoğu dindar Yahudi'nin gözünde kutsallaştırıyor.
 
Bu tür nedenlerle İsrail iç siyasetinde de önemli bir yer tutan Golan Tepeleri, İsrail tarafından "ülkelerinin vazgeçilmez bir parçası" olarak görülüyor.

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