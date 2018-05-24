Şu ana kadar yakalanan en önemli isim!

FETÖ/PDY'nin 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamı Etem Taş, 6 aylık teknik takip sonucu nefes kesen operasyonla yakalandı. Taş, FETÖ soruşturmalarında yakalanan en önemli isim.

Gaybubet evlerinde kaldığı ve hatsız akıllı telefon kullandığı belirlenen Taş, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan Erdem Parkı'nda 30 Nisan'da yakalandı.

Tutuklanan Taş ile ilgili detaylar şöyle: "Taş, Gülen'le Amerika'da defalarca görüştü. Örgütün "Yüceler Şurası(Mollalar Grubu)" denilen en üst kademesiyle bağlantılıydı. Gülen'den randevuları ayarlayıp güncel talimatları alan New York Eyalet Abisi Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil, İsmail Cingöz ve üst düzey FETÖ/PDY ülke imamlarıyla ByLock yazışmalarına ulaşıldı. FETÖ'nün en önemli isimleri Sadık Kesmeci ve Sait Aksoy'la birlikte Türkiye'den ABD'ye gitti. 2015- 2018 arasında Marmara Bölge imamıydı. Son görevini, şu an Washington'da abisi olan Sadık Kesmeci'den devraldı.

Gaybubet evlerinde kalan Taş, hastalanınca aldığı ilaçların kayıtlarından teknik takibe yakalandı. Eşi ve oğluyla parklarda görüştüğü belirlendi. 30 Nisan'da Erdem Parkı'nda eşiyle buluşunca etrafı sarıldı ve yakalandı. Adli kaynaklara göre; Taş FETÖ soruşturmalarında yakalanan en önemli isim. Taş'ın gözaltına alındığı gün Gülen'in sabaha kadar uyuyamadığı öğrenildi. Taş akıllı telefonunda kurulu Falcon isimli örgütün yönetici tabir edilen kadrosu tarafından kullanılan gizli haberleşme ağı yakalandı.

İŞTE TAŞ'IN BYLOCK BAĞLANTILARI

Taş'ın yurtdışına birlikte çıkış yaptığı veya ByLock üzerinden görüştüğü FETÖ'nün üst düzey yöneticileri:

İSMAİL CİNGÖZ: (Mollalar Heyeti- Batı Avrupa Abisi) Eski Fransa Abisi -KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin genel müdürü.

MUSTAFA YEŞİL: (Mollalar Grubu ve Heyet Üyesi) Terörist başı Gülen'in onursal başkanı olduğu ve KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı. Şu an Brüksel'de örgüt adına faaliyet gösteren FETÖ'nün Denetim Merkezi'nde faaliyet gösteriyor.

SAİT AKSOY: (Mollalar Heyeti) FETÖ'nün bütün öğrenci yerleştirmesinin koordinesini yapıyor, askeri ve polis okullarına öğrenci teminini sağlıyor.

TURAN ÖZTOPRAK: (Libya imamı) ByLock yazışmalarında Taş'ın, Ülkeler Yüksek İstişare ve Tayin Heyetinin Turan Öztoprak'ı Libya'ya atadığını tebliğ ediyor.

MEHMET AKİF SAKA: (Tanzanya imamı) ByLock konuşma içeriğinde Taş'ın, Ülkeler Yüksek İstişare ve Tayin Heyeti'nin Saka'yı Tanzanya'ya atadığını tebliğ ediyor.

SÜLEYMAN TİFTİK: Batı Avrupa imamı

ÖMER EKİNCİ: Gaziantep-Diyarbakır Yeni Bölge Temsilcisi.

NURULLAH ALBAYRAK: (Gülen'in avukatı) ve Gülen'i 1998'de ABD'ye götüren kişi.

MESUT YILDIRIM: Türkiye Talebe İmamı-Türkiye Rehberi.

UFUK CİVELEK: Bursa İmamı.

ŞÜKRÜ YILDIRIR: Anadolu Yakası Büyükşehir İmamı.

MEHMET MEZHER GÜLEN: Türkiye Okullar ve Dershaneler Sorumlusu.

YILMAZ YİĞİT: Gülen'in yeğeni ile evli- FETÖ'nün beyin takımında yer alan Ahmet Kurucan ile bacanak.

ALİ URSAVAŞ: Çin imamı.

MEHMET ÖKSÜZ: (Üsküdar İl İmamı) Akıncılar Üssü'nde darbe girişimini yöneten TSK Kava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kardeşi.

ALİ ÇELİK: Türkiye yargı imamı.

MUAMMER BURTAÇGİRAY: (Türkiye İşçi Ünitesi İmamı).

ALİ TOKUL: (Türkiye sanat imamı).

MEHMET FATİH ÖZDEMİR: (Türkiye Mühendis Ünitesi İmamı).

MEHMET KILIÇ: Türkiye Memur Ünitesi İmamı.

AHMET HAMDİ PARLAK: Türkiye Siyasi Partiler İmamı

MEHMET BOZ: (Ege Bölge Temsilcisi).

ALİ SİNAN VEİSOĞLU: (2016 Öncesi Marmara Talebe İmamı - Rehber Abisi).

ERKAM TUFAN AYTAV: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alıyor.

HASAN KAHVECİ: Kaynak Holding Yöneticisi.

SABAH