Beşiktaş'tan Tamer Tuna'ya flaş teklif!

Göztepe ile yolları ayıran Tamer Tuna'ya, 'Geri dön, Şenol Hoca ayrılınca takımın başına sen geçersin' teklifi yapıldı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Tamer Tuna ayrıldıktan sonra bütün yükün Teknik Direktör Şenol Güneş'in omuzlarına bindiğini, tecrübeli çalıştırıcının çok önemli olmayan ayrıntılarla bile uğraşmak zorunda kaldığını düşünüyor. Deneyimli isim ile oyuncular arasında bir sünger görevi gören Tamer Tuna'nın, şampiyonlukta çok önemli payı bulunduğunu belirten yöneticiler, yeni sezonda bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiğine inanıyor. Onun için de şimdiden yardımcı hoca arayışlarına başlanmış durumda.

HER ŞEY MÜMKÜN NEDEN OLMASIN



Beşiktaşlı yöneticiler, 'Tamer Tuna döner mi?' şeklindeki sorulara, 'Neden olmasın. Her şey mümkün' cevabı veriyor. Yönetimin, Süper Lig'de hocalık yapmış Tuna'yı geri döndürmek için formülü de şu: "Şenol Hoca ayrılana kadar onun yardımcısı olarak göreve devam et. Şenol Hoca ayrıldıktan sonra da takımın başına sen geçersin."



Göztepe ile yolları ayıran Tuna'nın bu öneriye ne cevap vereceği bilinmiyor. Ancak Tuna'dan olumsuz yanıt gelse de Siyah-Beyazlı yönetim başka bir yardımcı hocayı mutlaka Güneş'in yanma koymayı planlıyor.

ALTERNATİFLER HAZIR DURUMDA



Tuna'nın Bursaspor'a gitme ihtimali de bulunuyor. Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmezse yönetimin alternatifler hazır durumda. Gökhan Keskin, Yusuf Şimşek ve Feyyaz Uçar düşünülen diğer isimler arasında yer alıyor. Bu konudaki son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş verecek. Siyah-Beyazlı yönetim yeni sezon başlamadan bu sorunu mutlaka çözmek istiyor. Yardımcı takviyesi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş ile de fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. (Akşam)