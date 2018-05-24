Sivas'ta Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası yönetim, hoca arayışlarına başladı.
Kırmızı-beyazlı yönetim Emre Çolak'ın da formasını giydiği, bu sezon La Liga'dan düşen Deportivo'nun Teknik Direktörü Seedorf'u gündemine aldı. İspanyol ekibinin, dünyaca ünlü Hollandalı hocayla yolları ayırması da Yiğido'nun elini güçlendiriyor.
Daha önce Ümraniye'den ayrılan ve Göztepe'yle anlaşan Bayram Bektaş ve G.Saraylı eski futbolcu Elano'nun gündeme geldiği Sivas'ta Seedorf ismi heyecan yarattı.
42 yaşındaki Seedorf, 2014'te Milan ve 2016'da Çin kulübü Shenzen'i çalıştırdıktan sonra 2018'de Deportivo'ya geldi.
24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Sivasspor'dan Seedorf bombası!
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