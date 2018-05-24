24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Ve açıklandı! Uçağı Rus ordusunun füzesi düşürdü

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Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları MH17'nin Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti.
Ve açıklandı! Uçağı Rus ordusunun füzesi düşürdü
Ve açıklandı! Uçağı Rus ordusunun füzesi düşürdü Ve açıklandı! Uçağı Rus ordusunun füzesi düşürdü Ve açıklandı! Uçağı Rus ordusunun füzesi düşürdü

 

17 Temmuz 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur uçuşunu yapan MalezyaHavayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak Rusya sınırına yakın bir bölgede bir füzeyle vurularak düşürülmüş, olayda 298 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında, uçağı vuran füzenin Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu açıklandı.

Hollanda'dan Malezya'ya doğru havalanan Malezya Havayolları’a ait MH17 sefer sayılı uçak, Rusya-Ukrayna sınırında 2014 yılında düşmüştü. Malezya Hava Yolları uçakta 283 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğunu açıklamış ve hayatını kaybeden 298 kişi içinde milliyeti belirlenenlerden 154’ü Hollanda, 27’si Avustralya, 23’ü Malezya, 11’i Endonezya, 6’sı İngiltere, 4’ü Almanya, 4’ü Belçika, 3’ü Filipinler, biri Kanadavatandaşı olduğu duyurulmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bunun bir "terör eylemi"olduğunu söylemiş, Rusya ise uçağın Ukrayna hükümeti tarafından düşürüldüğünü iddia etmişti.

 

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