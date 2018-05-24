Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Burak...

Trabzonspor, son günlerde Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka ile ilgili çıkan transfer haberleri için bir açıklama yaptı. Bordoı-mavili ekip, kulübün izni olmaksızın oyuncularıyla görüşen kulüpleri de eleştirdi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması

Son günlerde basın yayın kuruluşlarında başta oyuncularımız Burak Yılmaz, Jose Ernesto Sosa ve Juraj Kucka olmak üzere diğer bazı futbolcularımızın da isimleri gündeme getirilerek takımdan gönderileceği veya ayrılacakları yönünde birtakım haberler yayınlanmaktadır. Bu tarz haberleri yapanlara öncelikle hatırlatmak isteriz ki bu futbolcular kulübümüzün sözleşmeli oyuncularıdır ve kamp kadromuzda yer alacaklardır. Haliyle oyuncularımıza ilişkin “gidiyor, gönderiliyor” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şunu da altını çizerek vurgulamak isteriz ki; Trabzonspor Kulübü bugüne kadar kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncularla ilgili görüşmeleri muhatap kulüplerle sürdürmüştür. Bu davranışı ilke edinen kulübümüz aynı yaklaşımı oyuncularımıza talip olan kulüplerden de beklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…