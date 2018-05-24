AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan konuşuyor

AK Parti bugün 600 milletvekilini bugün tek tek tanıtacak ve seçim beyannamesi açıklayacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...



"Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri bu salonda ve ekranları başında takip eden milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Balkanlardan Afrika'ya, Avrupa'ya tüm dünyanın dört bir yanında gönülleri ve duaları bizimle olan tüm kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında, iş yerinde, atölyesinde, bahçesinde, tarlasında helal rızkının peşinde koşan kardeşlerimizi selamlıyorum.



AK PARTİ BUGÜNE KADAR TÜM SEÇİMLERDEN BİRİNCİ ÇIKTI

Sizler AK Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerindeki milletvekilleri adayı sıfatıyla, milli iradenin temsilciğine talip olarak bu kutlu yolculuğa çıktınız. Ülkemize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım’ından beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Ancak bizim için bu yeterli değildir. biz aynı zamanda Meclis’te, ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için, bunun için de mücadele ediyoruz.



TÜM SALDIRILARIN ÜSTESİNDEN MİLLİ İRADEYLE GELDİK

2002 yılındaki seçimlerde yüzde 34 oya ulaşarak, parlamentonun yüzde 63’ünü alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007 seçimlerinde bu oranı yüzde 47’ye çıkardık. Ve yine tek başımıza iktidar olduk. 2011 seçimlerinde yüzde 50 seviyesine kadar ulaştık. Tek başına iktidar olarak yola devam ettik. 7 Haziran’da yüzde 41 oy oranına rağmen tarihimizde ilk defa Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim yaşadık. Biz tek başımıza hükümet kuramadık, ama diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar. Bunun üzerine 2015’te seçimleri yeniledik ve yeniden yüzde 49,5’luk oy oranıyla tek başımıza iktidara geldik. Ayrıca 10 ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52’lik oy oranlarına ulaşmıştık. Tabi 2007 yılında bir cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştık. Ardından Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve nihayet 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık.Tüm bu saldırıların üstesinden sadece sadece milli iradeye olan bağlılığımız ve güvenimiz sayesinde geldik.

MİLLETİMİZİN KARŞISINA HİÇBİR ZAMAN ELİMİZ BOŞ ÇIKMADIK



Bizler işte böyle bir mirasla ve vakit Türkiye vakti diyerek yola çıkıyoruz. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oy ile kazanmayı hedefliyoruz. Milletimizin en az yarısının desteğini alarak TBMM’de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor.Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz. İnşallah her iki seçimden yüzümüzün akıyla çıkacağız.Biz seçimlerde milletimizin karşısına hiçbir zaman elimiz boş çıkmadık.



YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR

Milletimizin huzuruna hep bir yanımızda önceki hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımız, diğer yanımızda bir sonraki dönemde yapacaklarımız olduğu halde çıktık. Şimdi bu seçimlerde ne yapıyoruz? 6 Mayıs’ta İstanbul’da seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Bugün güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi ‘yaparsa yine AK Parti yapar’ diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Öncelikle size beyannamemizin giriş kapısı mahiyetindeki gelecek vizyonumuz bölümünü paylaşmak istiyorum.



TÜRKİYE'NİN DİJİTAL VAKTİ GELDİ

Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken, diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Uyum sağlayanlar kazanırken, geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Biz dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından biri olan dijitalleşmeye özel önem veriyoruz. Dijital Türkiye vaktinin geldiğine inanıyoruz. Yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek Türkiye’yi iş dünyamızın, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz. 2023’e 5 kala kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071’e doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız. Dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5 düzeyine taşıyacağız.Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda, geçici rüzgarlara kapılmayıp dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz.



KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI YÜZDE 40'IN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Coğrafyamızın, dinamik genç nüfusumuzun tüm avantajlarını kullanarak ülkemizi bilgi üreten, katma değere dönüştüren bir güç haline dönüştüreceğiz.Üretim biçimimizi, en önemli rekabet unsuru haline gelen yenilikçiliğe dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bilgiye dayalı eğitim, büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı genç nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gençlerimizle küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazacağız.Kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken, diğer yandan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız.



BÖLGELER ARASI DENGESİZLİKLERİ KALDIRACAĞIZ

Alt orta gelir durumunda olan ülkemizi üst-orta gelir grubuna yükselttik. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır. Türkiye’de bu güç var. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde, ekonominin nimetlerini daha adaletli şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıracağız. Gelir dağılımını iyileştirirken, bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız.Çalışma istek yetenek ve becerisine sahip herkesin üretime katkıda bulunduğu, demokratik standartları yüksek bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.Küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenen alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Teknolojinin her alanında yetkin bir ülke haline geleceğiz. Aynı zamanda insanımızı zihni ve fiziki becerilerinden faydalanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam edeceğiz. Milli gelirden araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynaklarımızın payını yüzde 2’nin üzerine çıkararak imalat sanayimizde yüksek teknolojili üretimin payının hâkim olduğu ekonomik bir yapıya sahip olacağız.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

Girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Küçük ve orta boy işletmeler başta olmak üzere rekabetçi bir ortamda oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan çok sayıda girişimcisi ve markası olan bir ülke konumuna yükseleceğiz. Kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz. Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi, eğitim, sağlık, bilgi, enerji, savunma sanayii, lojistik ve ticarette yerli milli üretimle dünyada söz sahibi olan bir ülke haline dönüştüreceğiz.

AKILLI VE YEŞİL ŞEHİR PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Özellikle savunma sanayinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbiri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz. Gelecekleri nesillere iftihar edecekleri kimliği olan şehirler bırakacağız. Eğitim kültür ve sanatta yenilikçi ürünlerle tüm insanlık için yeni yeni atılım yapmaya devam edeceğiz.

İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerin daha fazla refaha kavşmasını istiyoruz. Küresel düzeyde kapsayıcı ve adaletli bir düzeyin inşasına öncülük yapacağız. Demokrasi ve adaleti tüm insanlık için istemeye devam edeceğiz. Dünya 5ten büyüktür çağrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Girişimci ve yenilikçi anlayışın tüm kesime yayıldığı, refahını adaletle paylaşan güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Vakit Türkiye vakti.

SEÇİM BEYANNAMEMİZİN İKİNCİ KISMINI YENİ YÖNETİM MODELİMİZ OLUŞTURUYOR

İkinci kısmı yeni yönetim modeli oluşturuyor. 24 Haziran seçimleri yeni yönetim sistemini ilk defa hayata geçireceğimiz seçim olacak. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. Yeni dönemi Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargı ile de tarafsız yargı ile de demokrasiyi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz. Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye kazanacaktır.

MECLİS'İ GERÇEK GÜCÜNE BİZ KAVUŞTURDUK

Cumhurbaşkanlığını kazanamak kadar Meclis'te çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a kadar demokrasimize tüm saldırılara karşı dimdik duran TBMM adına yakışır bir konuma gelmiştir. Yeni dönemde Meclis'i daha güçlü bir konuma getirmekte kararlıyız. Kanun yapma yetkisini vekillere vererek Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk.Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet ise kararname ve düzenleyici işlemlerle tamamen milletimize odaklanacaktır. Yeni sistem zaman maliyeti olan sıkıntıları ortadan kaldırılacaktır. Kamu yönetimi tepeden aşağıya doğru yenilenecektir.

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yargının tarafsız ve bağımsızlığı da önem verdiğimiz bir başka husustur. 15 Temmuz sonrası yargıdaki darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gerekli adımları attık. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Demokrasi ile kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. AK Parti iktidara geldiğinden beri standartlarını sürekli yükselten partidir. Önümüzdeki engeller ne olursa olsun hak ve özgürlüklerden taviz vermedik. Hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarımnızı saysak önümüze çok uzun bir liste çıkar.



DEMOKRASİ LİGİNDE BİR ÜST SINIFA ÇIKACAĞIZ

Seçim beyannamemizin üçüncü bölümünde, milletimizle güçlü demokrasi hedefimizi paylaşıyoruz.Biz demokrasi ile kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. AK Parti iktidara geldiği günden beri Türkiye’de hakları ve özgürlükleri gerçek anlamda tesis eden, standartlarını sürekli yükselten partidir. Önümüze çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, asla demokrasiden özgürlüklerden haklardan taviz vermedik. AK Parti’nin hak ve özgürlükler konusunda bugüne kadar yaptıklarını saymaya kalksak karşımıza çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edecek Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız.

CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ

Devletin adli düzeninin temel haklar baz alınacak şekilde düzenlenmesini sağlayacağız. Yasaklarla ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin idari adli düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Yasaklarla mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz.İktidara yürürken ne demiştik? Şu sözümüz vardı. 3 Y ile mücadele sözünü vermiştik. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktu. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ana muhalefetin OHAL’i diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir. Tüm dünyanın bizi darbeler ve terör örgütleri karşısındaki duruşumuz sebebiyle takdir ettiği süreçte, ana muhalefetin böyle bir tavır takınmasını milletimiz unutmayacaktır.



BAŞTA FETÖ OLMAK ÜZERE...

Bizim bir laiklik tanımımız var. AK Parti, dini özgürlüklerin, farklı hayat tarzlarının teminat altına alınması, devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görüyor. Bu çerçevede FETÖ başta olmak üzere, insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete tasallut eden yapılarla mücadeleyi devam ettireceğiz. Kendi partimizden başlayarak, istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkartmak için çalıştık, çalışıyoruz.



SEMT BEKÇİLERİ İLE TÜM SOKAKLAR HUZURLU HALE GELECEK

Sivil toplum kuruluşlarının hukuki statülerinden diğer kurumlarla ilişkilerine, mali kaynaklarına kadar tüm işlemlerini şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız. Yargının milletimizin gözünde hak ettiği saygın yere gelebilmesi için gereken reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin adalet talebinin karşılanabilmesi için yargı süreçlerini hızlandırma, kolaylaştırma çalışmalarına devam edeceğiz. Milletimizin huzur içinde yaşayabilmesi için güvenlik konusunda ortaya çıkan yeni durumlara karşı gereken tedbirleri süratle alacağız. Mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştırarak tüm sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz.

EĞİTİMDE KALİTE SEFERBERLİĞİ

4. başlığı insan ve toplum olarak belirledik. AK Parti insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek iktidara gelmiştir. Önümüzdeki yıldan itibaren okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir. Hedefimizi tarihsel toplumsal kültürel gerçekliğimzin ortaya çıkacağı yerelden evrensel bir eğitim modelini inşa edebilmektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz. Üniversitelerimizi dünya çağpında markalar çıkaracak kadar yenileyeceğiz. Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracağız. Ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Kültürümüzün dünyaya tanıtımında önemli yeri olan sinema ve dizilere özel önem vereceğiz. Şu anda cumhurbaşkanlığı külliyesinde 5 milyon kapasiteli kütüphanemiz 24 saat öğrencilerimize açık olacak. Nüfusu 5 binin üzerindeki her yerin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız. Ülkemizde kültür merkezi olmayan il kalmayacak.

SAĞLIK HİZMETİ ARTIRILACAK

Sağlık hizmetlerinin artırılmasına devam ettireceğiz. Aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracağız. Şehir hastanelerimiz meyvelerini vermeye başladı. Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz standartı bir üst seviyeye yükseltecektir. Sağlığın her alanında milletimize daha iyi hizmet vermek için çalışacağız. Sağlık sektöründe de yerlileşme oranını yükselteceğiz.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Gençlerimize sadece güvenmekle kalmıyor, onlara her alanda en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin kariyer sahibi olmasını da önemsiyoruz. Eğitim programlarını artırarak, bilgi birikimlerini aktaracak bir kuşak yetiştirmeye çalışıyoruz. Üniversite ve yurt konusundaki taçlandıracak adımları hayata geçireceğiz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk, biz. Seçilme yaşını önce 25, şimdi 18'e düşürerek gençlerin enerjisini siyasete daha da yansıtmasını sağlıyoruz.Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettikleri yere getirme noktasında çok önemli yol katettik. Kadına şiddetten, çocuk yaştaki evliliğe kadar mağduriyet yaratan konularla mücadeleyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli ve iyi eğitimli fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Yoksulluk ile mücadele en başarılı olduğumuz alanlardan biridir. Günlük 4,3 doların altında harcamanın altında kimsenin kalmamasını sağlamaya çalışacağız. Nitelikli iş gücünü ülkemize çekmek için yeni politikalar geliştireceğiz. Türkiye dünyanın en gelişmiş Sosyal Güvenlik sistemine sahip ülkelerdendir.



YAŞLI VE ENGELLİLERİMİZE YÖNELİK ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR

Hedefimiz günlük 4,3 doların altında bir harcama ile yaşamak zorunda kalan kimse bırakmamaktır. Yaşlılarımıza ve engellilerimize yönelik çok önemli projelerimiz var.Sağlıklı bir toplumun önemli bir aracı olan sporu, altyapısı ve insan kaynağı ile geliştirmeyi sürdüreceğiz.

ENFLASYONU ORTADAN KALDIRMAKTA KARARLIYIZ

İstikrarlı ve güçlü ekonomi 5. başlığımızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı sağlamaya çalışacağız. Mali disiplinden en küçük taviz vermeyeceğiz. Yüksek büyüme ekonomimizin lokomotifidir. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomideki payını artırarak ekonomideki gücümüzü artıracağız. Sermaye piyasalarımızı yeni alanlarla geliştirerek, daha etkin kullanımı sağlayacağız. Epeyce gerilettiğimiz, son dönemde bir parça yukarı hareketlenen enflasyon sorununu ortadan kaldırmakta kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti dijital dönüşümünü tamamlamış olarak 100 yılına girecek. Cari açığı kalıcı bir şekilde azaltacağız.

STRATEJİK MESELELER

6. başlığımız stratejik meslekler. Araştırmacı yetişirmeden, AR-Ge desteklerine kadar yeni bir çok programı devreye alacağız. Antartika'da Türk bilim üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. Kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizde üretileceği etkin bir mekanizma kuracağız. 6 endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Öncelikli alanlarda teknolojik ürün yatırımını etkin bir şekilde destekleyeceğiz. Otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz.

ALTAY TANKI SERİ ÜRETİM HALİNE GELDİ

Yaşadığımız tecrübeler savunma sanayinde güçlü olmadan hedeflerimize ulaşamayacağımızı göstermiştir. Teknolojik dönüşüme liderlik eden yatırımlara öncelik veriyoruz. Silahlı ve silahsız İHA’lar konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve moral vermiştir. İşte Afrin’de bunu yaşadık, Cerablus’ta bunu yaşadık. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay anlamında daha etkin hale gelmesi gerekiyor. ALTAY milli tankı seri üretim haline geldi. Bu çalışmaları yeni dönemde hızla sonuçlandırıp, ticari kullanım aşamasına getireceğiz. İnsansız savaş uçakları konusunda ARGE çalışmaları başlatacağız. Açık denizlerde de görev yapabilecek havuzlu çıkartma gemisini tamamlayarak donanmamıza dahil edeceğiz.

UZAY AJANSIMIZI BU YIL KURUYORUZ

Uzayda bayrağımızı temsil edecek çalışmaları yürütecek uzay ajansımızı bu yıl kuruyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst seviyede değerlendirmeyi hedefliyoruz. Doğalgaz kullanmayan ilimiz ve büyük ilçemiz kalmayacak. Yerli kömürü elektrik üretiminde en iyi şekilde değerlendireceğiz.

KORUNAN ALAN SAYISINI 653'E ÇIKARACAĞIZ

Ülkemizin her ferdi ve bölgesi kapsayacak vizyonu hayata geçireceğiz. Başlattığımız sıfır atık projesi ile dünya çapında bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülke çapında korunan alanlarımızın sayısını 653'e çıkaracağız. ÇED süreçlerinin daha etkin kullanımını temin edeceğiz. Melen ve Yeşilçay projeleri ile İstanbul'un Gerede projesi ile Ankara'nın içme suyu sorununu çözeceğiz. Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Şehir ve şehir yönetimini birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde reform gerçekleştirerek belediyelerin icrai gücünü artıracağız. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz. Gecekondu ve çarpık yapılaşma sorunu yaşanan yerleri kentsel dönüşüm ile yaşanabilir hale getireceğiz.

DIŞ POLİTİKA

Dış politikada hakkaniyet eksenli davranışımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin demokrasi ve insan haklarına saygılı istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduk, olmaya devam edeceğiz.