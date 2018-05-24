ABD'deki nükleer füzelerle ilgili skandal gerçek!

ABD Hava Kuvvetleri kayıtları, nükleer füzeleri korumakla görevli havacıların, halüsinasyonlara neden olan LSD kullandığını ortaya koydu.

Amerikan AP haber ajansı, ABD Hava Kuvvetleri’nin kayıtlarına erişerek şoke edici bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Asit olarak da bilinen LSD isimli halüsinasyona neden olan ilacı kullanan havacıların, nükleer füzeleri korumakla görevli olduğu ortaya çıktı.

Dünyayı sarsan habere göre, Wyomin’deki F.E. Warren Hava Üssü’nde çalışan askerler, görev başında değilken LSD ve benzeri uyuşturucu ve uyarıcıları aldı, dağıttı ve kullandı.

Soruşturmanın başlayacağını öğrenen bir asker Meksika'ya kaçtı. 2016 yılının Mart ayında yakalanan ekipten 14 kişi disiplin cezası alırken, 6'sı LSD kullanımı ve satışı yüzünden mahkemede ceza aldı.

Askerlerden birinin LSD kullandıktan sonra paranoyaya kapıldığı, diğerinin ışıkların titreştiğini gördüğü, bir üçüncüsünün de ''Zihnimin başkalaşmasına bayılıyordum'' dediği de kayıtlarda yer aldı.