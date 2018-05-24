24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Ankara'da şiddetli patlama! Yaralılar var

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Ankara'da şiddetli patlama! Yaralılar var
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Barutsan'ın yakıt ünitesinde patlama meydana geldi, yaralılar olduğu öğrenildi.
Ankara'da şiddetli patlama! Yaralılar var Ankara'da şiddetli patlama! Yaralılar var Ankara'da şiddetli patlama! Yaralılar var

(Ayrıntılar geliyor...)

 

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