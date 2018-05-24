24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Trump bu kez tehdit etti

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Trump bu kez tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirveyi iptal kararının ardından hem yeni bir zirveye açık kapı bıraktı, hem de "gerekirse ordumuz hazır" mesajıyla Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.
Trump bu kez tehdit etti Trump bu kez tehdit etti Trump bu kez tehdit etti

 

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da  Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal  etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım  olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'YAPICI YAKLAŞIRSA BEN HAZIRIM'


Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğini ifade  eden Trump, "Kuzey ve Güneyi ile tüm Kore halkı bir arada barış, refah ve uyum  içinde yaşamayı hak ediyor. Bu parlak gelecek ancak nükleer silah tehdidi ortadan  kalktığında mümkün olabilir. Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya  yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum.  Bu süre zarfında ise çok güçlü yaptırımlarımız ve maksimum baskı kampanyamız  devam edecektir."  diye konuştu.

Singapur zirvesinin iptal edilmesinin ardından yeni bir zirveye de  açık kapı bırakan Trump, "Umarım Kuzey Kore ile her şey yoluna girecektir. Mevcut  zirvenin gerçekleşmesi veya zirvenin daha sonra yapılması da dahil bu arada her  şey olabilir." yorumunu yaptı.

'ORDUMUZ HAZIR'

Kuzey Kore ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise hem ABD, hem de  Güney Kore ve Japonya'nın askeri olarak hazır olacağına dikkat çeken Trump,  şunları söyledi:

"(ABD Savunma Bakanı) General Mattis ve genelkurmay başkanı ile  görüştüm, eğer gerekirse ordumuz hazırdır. Güney Kore ve Japonya ile de görüştüm,  eğer Kuzey Kore aptalca veya pervasız adımlar atacak olursa onlar da hazırlar ve  (askeri bir operasyondan kaynaklı) ortaya çıkacak finansal yükün çoğunu  karşılamaya da istekliler."

Kuzey Kore'nin geleceğiyle ilgili olumlu şeylerin olmasını arzu  ettiğini belirten Trump, "Olmazsa, biz her zamankinden daha fazla hazırız."  sözleriyle Pyongyang yönetimine gözdağı verdi.

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