CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel merkeze istifasını sundu. Rakıcı’nın istifasından boşalan il başkanlığı görevini, İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz yürütecek.
Öte yandan, Rakıcı’nın istediği adayların parti genel merkezi tarafından aday gösterilmemesi üzerine, tepki amacıyla istifa ettiği öne sürüldü.
24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
- Büyükelçilerden Muharrem İnce'ye Erdoğan sorusuMustafa Cengiz: Bazıları boş konuşuyorCHP'li başkan istifa ettiMerkez'den bir hamle daha!Trump bu kez tehdit ettiAlmanya çıldırdı! Türkiye'ye saldırıyorAziz Yıldırım'ı kızdıran iddia: Son derece çirkin!ABD'den Türkiye açıklaması: Teklimizi sundukABD'deki nükleer füzelerle ilgili skandal gerçek!Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:41 Güneş 05:32 Öğle 13:07 İkindi 17:03 Akşam 20:30 Yatsı 22:13
- 24°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 18°C Ankara
- 24°C Antalya
- 18°C Artvin
- 22°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 101.090 -0.79
- Altın: 200,828 5.64
- Dolar: 4,7878 3.99
- Euro: 5,6116 4.22
CHP'li başkan istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükelçilerden Muharrem İnce'ye Erdoğan sorusuMuharrem İnce, geçtiğimiz gün AB büyükelçileriyle yaptığı görüşmede; büyükelçilerin Erdoğan'ı yargılayıp yargılamayacağını sorduğunu açıkladı.
CHP'li başkan istifa ettiCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa etti.
İşte Ak Parti'nin seçim beyannamesi!AK Parti Seçim Beyannamesi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren seçim vaatlerini sıraladı.
Ankara'da patlama! Yaralılar varAnkara'nın Elmadağ ilçesinde Barutsan'ın yakıt ünitesinde patlama meydana geldi, yaralılar olduğu öğrenildi.
Ankara'da şiddetli patlama! Yaralılar varAnkara'nın Elmadağ ilçesinde Barutsan'ın yakıt ünitesinde patlama meydana geldi, yaralılar olduğu öğrenildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Belli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?
- Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor!
- Aldığı cezanın gerekçesi açıklandı! Reyting uğruna..
- Hepsine el konuldu! Piyasa değeri 2 milyon lira
- Tam 300 bin lira verdi! Çelik kralı esnafı ihya etti
- 17 ilde operasyon! Çok sayıda askere gözaltı
- Yine aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi
- Mehmet Ali Erbil tarafını belli etti
- Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
- 15 yaşındaki gence 36 milyon dolarlık ceza
- Cenaze törenine gelinliğiyle katıldı!
- Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.