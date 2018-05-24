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Mustafa Cengiz: Bazıları boş konuşuyor

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Mustafa Cengiz: Bazıları boş konuşuyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tekrar başkanlığa aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul için yönetim listesini tanıttı.
Mustafa Cengiz: Bazıları boş konuşuyor Mustafa Cengiz: Bazıları boş konuşuyor Mustafa Cengiz: Bazıları boş konuşuyor


Cengiz, seçim sürecinde yapılan açıklamalara da değinerek, "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum boş konuşuyorlar. Edepli edebinden susar asla haksız olduğumuzdan değil" dedi. 

Galatasaray’da 26 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde adaylığını açıklayan mevcut başkan Mustafa Cengiz, yönetim listesini bir otelde düzenlediği lansman ile tanıttı. Yapılan lansmanda açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, az zamanda çok büyük işler yaptığını ifade ederek, "3 yılda bir yapmamız gereken bir araya gelmelerimiz bayram coşkusu içinde kutlamamamız. Seçimleri kutlamamız bizim camiamızın değerlerinden. Bizi bir araya getiren sahiplenme duygularından bir tanesi. 4 ay önce de sizi bir araya getirdik. Gönül ister ki 4 ay değil, 3 yıl sonra bir araya gelelim. Başarılarımızın devam edeceğine de inanıyorum. Sizlerin teveccühü sizlerin desteğiyle az zamanda çok işler yaptık. Bu 4 ay boyunca arkadaşlarımla birlikte bize destek verenlerle birlikte uzun yürüyüşün etkin adımlarını attık, neredeyse nefes almadık. Galatasaray için değerdi. Galatasaray taraftarı dünyanın en büyük taraftarı, en etkin taraftarı. Hepimiz aynı anda birer taraftarız. Asla kendimizi açık tribünde maaşından, harçlığından kesen taraftardan farklı görmedik, görmeyeceğiz" şeklinde konuştu. 



"Bazıları boş konuşuyor" 

Başkan Cengiz, taraftar desteği ile bu başarıları yakaladıklarını anlatarak, "Bizler yağmurda, çamurda karda kilometrelerce yürüyerek, takımını destekleyen, bir işaretle Galatasaray Store’lara koşturan, ayağında ayakkabısı, belki üstünde dönecek yol parası olmayan insanların bize teslim ettiği hakkı kendi emanetimiz olarak taşıyoruz. Bizim sütümüze teslim edilen bu emaneti kendi değerlerimizde muhafaza edip koruyacağız. Taraftarımızın bize verdiği destek ile bugünlere geldik. Şampiyonluk ipini göğüsledik. Hep birlikte yaptık. Biz sizlerde o gücü görmeseydik inan edin hiçbirini başaramazdık. Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum boş konuşuyorlar. Edepli edebinden susar asla haksız olduğumuzdan değil. Biz 4 ayda 360 milyona yakın hasılat elde ettik. Bu hasılatı sizin gücünüzle elde ederek artıya geçtik. UEFA da aynı şekilde. Çok şükür ki Galatasaraylıyız. Bir yarış içinde bugünlere getirdik. Getirdiğimiz bugünlerde çok şükür ki şampiyon olduk. Oluşturduğunuz sinerji için, Galatasaray için zamanınızı ayırdığınız için binlerce kez teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Mustafa Cengiz’in yönetim kurulu listesi ise şu şekilde: 

Murat İnce 
Mahmut Recevik 
Okan Böke 
Kaan Kançal 
Ömer Cansever 
Abdurrahim Albayrak 
Emre Erdoğan 
Dorukhan Acar 
Yusuf Günay 
Dilek Kutlu 
Metin Karakaya 
Vahapoğlu Akgün 
Erol Özmandıracı 
İlber Aydemir 
Özgür Savaş Özüdoğru 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, programın sonunda gelecek seçimde listesinde bulunmayacak olan mevcut yöneticilere teşekkür plaketi takdim etti. 
 

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