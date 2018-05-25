25 Mayıs 2018 Cuma10 Ramazan 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı

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AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yer alan 146 projeyi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı

24 Haziran'da gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımı Ankara Arena'daki toplantıda gerçekleştiriliyor. Aday tanıtımının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesine yer alan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri de açıkladı. 

Erdoğan'nın konuşmasından satırbaşları; 

AK Parti Türkiye'ye en önemli yatırımları yapan bir partidir. Yassı Ada'yı yaslı ada olmaktan çıkararak demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. İnşaatı devam ediyor, ben de helikopterle ara sıra kontrol ediyorum. Muhteşem bir eser meydana geliyor. Savaş uçağımızı yapıyoruz inşallah. Altay tankımızı yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunlar gelişiyor. Karada, havada denizde her alanda kendimize yeter hale gelene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerli otomobili yapacağız, hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak. 2021'de ticari üretime başlamak. 

Ovit tünelini bu yıl, ziganayı bir dahaki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin antalya arasında yer alan 34 tünelden 15 ini tamamladık. Ordu çevreyolundaki 4 tünelden 2'si bitti. Diğerlerinde çalışamalar sürüyor. Şebinkarahisar Giresun'daki tünelde ışık göründü. Erzurum - Bayburt arasındaki Kop tünelinde önümüzdeki yıl lk ışık görülecek.

İstanbul'da 3 katlı tüneli saymadan geçmek olmaz. En altı raylı sistem, üst 2 katı lastik tekerlekli araçlar için yapılacak. Kanal İstanbul dev bir proje, maalesef sözü gecikmeli olarak hayata geçirilecek bir proje. Yeni dönemde start vererek bu işi halledeceğiz. Bu proje İstanbul ile birlikte tüm bölgenin ekonomsini etkileyecektir. Finansman konusunda önemli görüşmeler yaptık. Bunun yanında 2023 perspektifimizde birçok şehirimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. İZBAN'ın 16 kilometreye çıkaran hattı 50 kilometre daha uzatıyoruz.

Tanap'ın açılışını 12 Haziran'da yapacağız. 2 milyar metre küp ile başlayacak gaz akışı, 31 milyar metre küpe kadar çıkacak. Tuz gölünde ve kuzey marmarada 2 büyük doğalgaz depolama alanı yapıyoruz. Sinoptaki nükleer güç santrali ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hala devam eden projelerimiz var.

Mersin Akkuyu'da ilk nükleer santralinin inşası sürüyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz.

Çevre alanında da çok önemli projelerimiz var. Ergene havzası bölgesindeki osbleri aynı çatı altında topluyoruz. Bu seçimin bana göre en önemli projesi bana göre İstanbul başta olmak üzere, eski statları millet bahçelerine dönüştrüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamına millet parkı kuracağız. Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da yapıyoruz. Halkımızın çoluk çocuğu ile vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar yapıyoruz.

Ankara’da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla dev bir külliye kuracağız. Dijital Kültür Arşivi oluşturuyoruz.

Yeni havalimanımızın da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

Zara-Suşehri arasındaki tüneli önümüzdeki yıl hizmete açacağız.

Kop tünelinde ışığı önümüzdeki yıl göreceğiz.

İzmir,Mersin,Sivas,Kayseri,Bursa hızlı tren hatlarındaki çalışmalar sürüyor.

İstanbul'daki yeni havalimanımız Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir.

İzmir'de Körfez Geçiş projesiyle trafiğin güneye akmasını sürdüreceğiz.

İstanbul'u raylı sistemlerle donatmayı sürdüreceğiz.

BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ PROJE...

Benim için en önemli proje ise İstanbul başta olmak üzere eski stadyumları ve havalimanlarını millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi İstanbul Havaliamanı'nın eski yerini millet bahçesine çevirmek olacaktır. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı şehir parkına dönüştüreceğiz. Eskişehir'de eski Eskişehir stadını da millet bahçesi yapıyoruz.

AKILLI VE YEŞİL ŞEHİR PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Özellikle savunma sanayinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbiri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz. Gelecekleri nesillere iftihar edecekleri kimliği olan şehirler bırakacağız. Eğitim kültür ve sanatta yenilikçi ürünlerle tüm insanlık için yeni yeni atılım yapmaya devam edeceğiz.

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