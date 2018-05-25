25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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7 bakanlığın adı değişiyor!

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Yeni sistemle birlikte kabinede köklü değişiklikler olacak. Bazı bakanlıklar kaldırılacak, bazıları bölünecek, bazı bakanlıkların ise isimleri değişecek.
7 bakanlığın adı değişiyor!
7 bakanlığın adı değişiyor! 7 bakanlığın adı değişiyor! 7 bakanlığın adı değişiyor!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yaşanacak.

Başbakan yardımcılarıyla birlikte 25 olan bakanlık sayısı 14'e düşecek. 7 bakanlık kaldırılacak. Maliye, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları tek çatı altında toplanacak.

İSMİ DEĞİŞEN BAKANLIKLAR

A Haber'de yer alan habere göre, 7 bakanlığın ismi de değişiyor.

Böylece Bakanlıkların isimleri şu şekilde değişecek:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi ve Bilim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Şehircilik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı - Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

BAŞBAKAN VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMLARI ARTIK YOK

Yeni sistemde Başbakanlık makamı tarihe karışacağı için, hal-i hazırda var olan 4 Başbakan Yardımcılığı makamı da kaldırılmış olacak.

7 BAKANLIK KALDIRILIYOR

Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesine;

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Aile ve Toplum Bakanlığı'nın bünyesine alınıyor.

Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tek çatı altında toplanıyor. Yeni bakanlığın adı Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı oluyor.

BÖLÜNEN BAKANLIKLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın; 

"Orman" kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, "Su İşleri" Kısmı ise, Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın; 

"Kültür" kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Turizm" kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na devrediliyor.

6 BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni sistemde 6 bakanlık olduğu gibi kalacak. Bu bakanlıklar da şu şekilde:

- Adalet Bakanlığı

- Dışişleri Bakanlığı

- İçişleri Bakanlığı

- Milli Savunma Bakanlığı

- Sağlık Bakanlığı

- Ulaştırma Bakanlığı

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