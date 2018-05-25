25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar

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Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Saldırganlar, o anları da kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Emniyet ekipleri harekete geçerek 3 kızı gözaltına aldı.
Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar
Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar

Batman’da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven ve bunları kameraya çeken 3 genç kız gözaltına alındı.

Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖZALTINDALAR

Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. Saldırgan kızların, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

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