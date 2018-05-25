25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti!

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hesabını açık etti.
Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti!
Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti! Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti! Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti!

AB Büyükelçileri'yle görüştüğünü belirten Muharrem İnce, Türk yargısını eleştirdi. İnce, 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye soruyorlar, hayır yargılamayacağım, benim yargılamak gibi bir görevim yok. Adil bir yargı kuracağım, bunu kurduktan sonra o yargı beni de yargılayabilir, Erdoğan'ı da yargılayabilir' dedi.

AB BÜYÜKELÇİLERİ 'ERDOĞAN'I YARGILAYACAK MISINIZ' DİYE SORDU

Bu sırada gazeteci Hande Fırat 'bunu büyükelçiler mi sordu size' deyince İnce, önce 'yok' dedi, hemen ardından ise 'evet onlar da sordu' ifadesini kulllandı.

İnce'nin bu sözü, Batı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme planlarının neticesinde, nihai hedeflerinden birisini açık etmiş oldu.

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