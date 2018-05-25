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Ağır silahlar ve 3.300 asker daha! ABD’den 7 ülkeye yoğun sevkiyat

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ABD ordusunun Atlantik Çözüm Operasyonu çerçevesinde, Belçika'dan Avrupa'nın doğusuna ve Baltık ülkelerine yoğun şekilde ağır askeri teçhizat göndermeye başladığı belirtildi.
Ağır silahlar ve 3.300 asker daha! ABD’den 7 ülkeye yoğun sevkiyat
Ağır silahlar ve 3.300 asker daha! ABD’den 7 ülkeye yoğun sevkiyat Ağır silahlar ve 3.300 asker daha! ABD’den 7 ülkeye yoğun sevkiyat Ağır silahlar ve 3.300 asker daha! ABD’den 7 ülkeye yoğun sevkiyat

Defence News'te yer alan habere göre, ABD ordusu Atlantik Çözüm Operasyonu çerçevesinde Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Baltık ülkelerindeki stratejik noktalara yoğun şekilde ağır askeri teçhizat göndermeye başladı.

3.300 ABD ASKERİ VE AĞIR ASKERİ TEÇHİZAT SEVKİYATI!

Bölgeye 3300 asker, 87 adet M-1 Abram ve 18 adet M-109 Paladin obüsü dahil 650 askeri teçhizat sevk edildi.

Teçhizatların sevkiyatının bir kısmı demiryolu, bir kısmı da deniz yolu ile yapılıyor.

ABD son birkaç yıldır Doğu Avrupa'ya yoğun şekilde askeri yığınak yapıyor.

RUSYA'YA GÖZDAĞI

Sevkiyatların tamamlanmasından sonra birlikler 3-15 Haziran tarihleri arasında Polonya ve Baltık ülkelerinde gerçekleştirilecek Sabre Strike tatbikatında yer alacak.

Tatbikata 18 bin NATO askeri katılacak.

RUSYA'DAN NEDEN ÇEKİNİYORLAR?

Rusya, Baltık ülkelerinin bir kısmını 2. Dünya Savaşı öncesi işgal etmiş, soğuk savaş döneminde Rusya tehdidi bu bölgede devam etmişti.

Sovyetlerin dağılmasının ardından ise Rus tehdidi etkisini bir ölçüde kaybetmişti. Putin yönetimindeki Rusya'nın kendini yeniden toparlayıp ABD'ye rakip olmasıyla birlikte ABD özellikle Baltık ülkelerine daha fazla önem vermeye başladı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'daki ayrılıkçı eylemleri desteklemesi de Baltık ülkelerinin tedirginliğini artırıyor.

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