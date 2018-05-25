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Hamaney’den karşı hamle

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Hamaney’den karşı hamle
İran dini lideri Hamaney, ABD Dışişleri Bakanı Pompe’nun yeni bir nükleer anlaşma için sunduğu 12 şarta karşılık olarak kendi şartlarını sıraladı.
Hamaney’den karşı hamle Hamaney’den karşı hamle Hamaney’den karşı hamle

Hamaney, şartların sağlanamaması halinde İran’ın nükleer faaliyetlerine yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Ülkesinin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası yeni bir anlaşma için İran'a 12 şart sunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için İran'ın şartlarını açıkladı. Başkent Tahran'daki konutunda ülkenin askeri ve siyasi liderlerini kabul eden Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, nükleer anlaşma konusuna ve ABD yönetiminden gelen İran aleyhindeki açıklamaları değerlendirdi.

ABD'NİN HEDEFİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

1979 İran Devrimi'nden bu yana ABD'nin İran'a karşı derin bir düşmanlık beslediğini belirten Hamaney, İran rejimine yönelik bütün saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığının altını çizdi. ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a karşı attığı adımların rejim değişikliğini hedeflediğine yönelik söylemlere değinen Hamaney, bunun yeni bir şey olmadığını belirtti. Hamaney, "Devrimden bu yana kurdukları bütün komploların amacı rejimi devirmekti ancak bütün bunlarda Tom ve Jerry hikayesinin meşhur kedisi gibi başarısız oldular" dedi.

'TRUMP TARİHTE KAYBOLACAK'

ABD'nin sadece mevcut Başkan Donald Trump döneminde değil önceki dönemlerde de hiçbir zaman taahhütlerine bağlı kalmadığına dikkati çeken Hamaney, "İran, uluslararası bir anlaşmayı kolaylıkla ihlal eden bir hükümetle etkileşim kuramaz" ifadesini kullandı. Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın da önceki ABD Başkanları George Bush, Ronald Reagan gibi selefleriyle aynı kaderi paylaşacağını ve tarihte kaybolacağını söyledi.

KENDİ ŞARTLARINI SUNDU

Dini lider, anlaşmaya imza koyan diğer Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya'yı da "hassas konularda ABD'yle ortak hareket etmek"le suçladı. Daha sonra nükleer anlaşmanın devam etmesi için Avrupa ülkelerine İran'ın şartlarını sıralayan Hamaney, ülkesinin Ortadoğu'daki faaliyetlerinin ve balistik füze programının sorgulanmaması gerektiğini kaydetti. Hamaney, diğer şartları da şu şekilde sıraladı: Nükleer anlaşmadan ayrılarak 2231 sayılı kararı ihlal eden ABD'ye karşı yeni bir karar çıkarılması, ABD'nin İran aleyhindeki her türlü yaptırıma karşı konulması, İran'ın petrol ihracı ve Avrupa bankalarıyla ilişkisi konusunda garanti verilmesi. Hamaney, Avrupa'nın bu şartları sağlayamaması halinde İran'ın nükleer faaliyetlerine yeniden başlama hakkının saklı olduğunu sözlerine ekledi.

 

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