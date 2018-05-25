Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Bakan Numan Kurtulmuş, “İnşallah birinci turda her iki seçimde de Ak Parti bakımından iktidar olacak bir çoğunluk olacaktır. ‘Erdoğan’a oy veririm, ama Ak Parti’ye oy vermem’ diye bir söylem yok. ‘Vermeyin’ diye bir söylem var. Bu üretilen bir şey. Azalıyor, azalacaktır. Bu seçim hakikaten Türkiye’nin en önemli seçimi” dedi.

2013’te ABD Merkez Bankası’nın para sıkılaştırma politikası çerçevesinde Türkiye’de faizlerle kıpırdanma oldu. Ardından Gezi Parkı, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Arkasında Türkiye’nin üretim gücünün kırılması niyeti var. Bir algı operasyonunun parçası. Türkiye ekonomisine karşı planlı hareketin olduğu anlaşılıyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra ciddi bir güven ve istikrar yakalandığı zaman bu tür spekülasyonları yapanların da hiçbir sonuç almayacağını görüyorum. Kısa süre içerisinde spekülatif hareketler de tamamıyla göğüslenecek, Türkiye ekonomisi tabii aksında yoluna devam edecektir. Yabancı yatırımcının çıktığı, gelmediği meselesi gerçeği yansıtmıyor. Binlerce yabancı şirket yatırım yapıyor, özellikle büyük projelerde Türkiye’nin yabancılarla ortaklıkları devam ediyor.

TÜRKİYE BU KÂBUSA GERİ DÖNMEYECEK



IMF programları o programı imzaladıkları ülkelerle bir borç-alacak ilişkisi değildir, bir bağlılık ilişkisidir. Bir kâbustur, Türkiye böyle bir kabusa geri dönmeyecektir. El ovuşturup IMF’ye yeniden muhtaç hale geleceğimiz günleri arayan bazı yorumların yapılmakta olduğunu görüyoruz. Hiç kimse, Türkiye’yi IMF’nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir. Bu dalga atlatılır, Türkiye çok daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam eder.

FETÖ, KONSORSİYUMUN ORTAĞI



(Dövizin yükselmesinde FETÖ etkisi var mı?) Her şeyi FETÖ ile etiketlendirmenin eksik olacağı kanaatindeyim. FETÖ, Türkiye’nin geleceğine tehdit oluşturan uluslararası konsorsiyumun ortaklarından birisidir, büyükortaklardandır. Konsorsiyumun parçası olarak görün FETÖ’yü.

KÖPRÜNÜN ORTASINDAYIZ



(Nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorlar?) Bunlar Türkiye’nin ekonomik olarak bağımsız bir ülke olmasını istemiyorlar. Biz üç sene İHA almak için filanca ülkenin kongresinin önünde kamp kurduk; böyle bir Türkiye olursan senden iyisi yok kardeşim. Ama sen kendi İHA’larını yapmaya başlarsan adamların oyunu bozulmaya başlıyor. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı noktasında köprünün ortasındayız. Biz köprünün karşısına geçmek istiyoruz, birileri de öteki tarafına atmaya çalışıyor. Türkiye şu anda play off’ta oynuyor, Süper Lig’e çıkmadı. Bizi hakem oyunlarıyla, şikeyle Süper Lig’e çıkartmak istemiyorlar. Bu ancak güçlü bir Türkiye’yle olur. Elin oğlu biliyor ki biz Allah nasip eder 25 bin, 30 bin dolar seviyesine çıkarsak, söylediğimiz sözlerin etkisi daha fazla olacak. İkinci Sykes-Picot. Bu bölgenin, bu coğrafyanın dağılması, parçalanması, Suriye işte. Bu oyunu da gören tek ülke Türkiye.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.