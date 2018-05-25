25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:31Yatsı 22:14
    • 27°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.090 -0.79
  • Altın: 200,828 5.64
  • Dolar: 4,7878 3.99
  • Euro: 5,6116 4.22

Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak

»
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, seçim günü alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.
Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak
Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak

Tüm kurumlarda irtibat halinde olunacak siber güvenlik uzmanlarının listelerini güncelleyen bakanlık yetkilileri, Emniyet, MİT ve ‘hacker’ların birlikte çalışacağı sistemin altyapısını da hazırladı. Seçim gününe yönelik hazırlıklarla ilgili konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, şunları söyledi:

7/24 NÖBET SİSTEMİ KOYDUK

“Seçim güvenliğiyle ilgili olarak bütün kamu kurumları ve bakanlıklarla irtibat halindeyiz. Bu kurumlarda Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) görev yapıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte görev yapıyorlar. Bu kapsamda bütün irtibat noktalarını tekrar gözden geçirdik ve güncelledik. Kimi arayacağız, kim ile irtibata geçeceğiz bunların listesini çıkardık. 7/24 nöbet sistemi koyduk.

SOSYAL MEDYA TAKİP EDİLECEK

Seçimde herkes görev başında olacak. Çünkü sosyal medya da bir şeyler olma ihtimaline karşı takip edilecek. Seçim gecesi BTK bünyesindeki USOM’da Emniyet, MİT ve siber güvenlik uzmanları ortak bir şekilde çalışacak. Seçim güvenliği bu merkezden takip edilecek.

ANORMAL YAYINLAR ENGELLENECEK

SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor.

SEÇSİS’TE GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

SEÇSİS sistemi için de gerekli tedbirler alındı. Soyağacında olduğu gibi SEÇSİS’te sistemi kilitlemeyecek bir altyapı kuruldu. Ekip artık öğrendi işi. Bizim bilmediğimiz değişik bir atak türü de olabilir. Hazırlıksız yakalamaya çalışabilirler ama biz her türlü hazırlığı yapıyoruz. Vatandaş bundan emin olsun. Hem BTK tarafında hem de SEÇSİS sistemini yazan HAVELSAN tarafında çok iyi bir ekip var.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!Siyasi partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listelerinin incelenmesi devam ediyor. 30 Mayıs'ta kesinleşecek listelerde HDP'nin bir çok adayının seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtildi.
Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...Boşanma aşamasındaki kocasının yemeğine fare zehiri katarak öldürmeye çalışan eş, tutuklandı. Genç kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıİki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir sitede kapıcılık yapan Ali İhsan Ç. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacakEmniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacakUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, seçim günü alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepkiTürkiye'den ABD'ye çok sert tepkiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Kongresi'ndeki F-35 kararına ilişkin olarak "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.
Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdülerÖlümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdülerMeyve yarasalarının taşıdığı virüs nedeniyle Hindistan'da yaşamını yitirenler, olağanüstü önlemler altında toprağa veriliyor. Kurbanların yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti.
  • Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı’dan son anket açıklaması25 Mayıs 2018 Cuma 11:21
  • PKK'ya darbe üzerine darbe!25 Mayıs 2018 Cuma 11:20
  • Uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemiyor!25 Mayıs 2018 Cuma 11:16
  • Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı25 Mayıs 2018 Cuma 10:50
  • Gençler kime oy verecek?25 Mayıs 2018 Cuma 10:40
  • Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!25 Mayıs 2018 Cuma 10:40
  • Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018 Cuma 10:20
  • Meteoroloji uyardı! Bugün başladı,günlerce sürecek25 Mayıs 2018 Cuma 09:34
  • Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti!25 Mayıs 2018 Cuma 08:20
  • Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar25 Mayıs 2018 Cuma 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri