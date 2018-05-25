Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, seçim günü alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

Tüm kurumlarda irtibat halinde olunacak siber güvenlik uzmanlarının listelerini güncelleyen bakanlık yetkilileri, Emniyet, MİT ve ‘hacker’ların birlikte çalışacağı sistemin altyapısını da hazırladı. Seçim gününe yönelik hazırlıklarla ilgili konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, şunları söyledi:

7/24 NÖBET SİSTEMİ KOYDUK

“Seçim güvenliğiyle ilgili olarak bütün kamu kurumları ve bakanlıklarla irtibat halindeyiz. Bu kurumlarda Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) görev yapıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte görev yapıyorlar. Bu kapsamda bütün irtibat noktalarını tekrar gözden geçirdik ve güncelledik. Kimi arayacağız, kim ile irtibata geçeceğiz bunların listesini çıkardık. 7/24 nöbet sistemi koyduk.

SOSYAL MEDYA TAKİP EDİLECEK

Seçimde herkes görev başında olacak. Çünkü sosyal medya da bir şeyler olma ihtimaline karşı takip edilecek. Seçim gecesi BTK bünyesindeki USOM’da Emniyet, MİT ve siber güvenlik uzmanları ortak bir şekilde çalışacak. Seçim güvenliği bu merkezden takip edilecek.

ANORMAL YAYINLAR ENGELLENECEK

SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor.

SEÇSİS’TE GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

SEÇSİS sistemi için de gerekli tedbirler alındı. Soyağacında olduğu gibi SEÇSİS’te sistemi kilitlemeyecek bir altyapı kuruldu. Ekip artık öğrendi işi. Bizim bilmediğimiz değişik bir atak türü de olabilir. Hazırlıksız yakalamaya çalışabilirler ama biz her türlü hazırlığı yapıyoruz. Vatandaş bundan emin olsun. Hem BTK tarafında hem de SEÇSİS sistemini yazan HAVELSAN tarafında çok iyi bir ekip var.”