25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...

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Boşanma aşamasındaki kocasının yemeğine fare zehiri katarak öldürmeye çalışan eş, tutuklandı. Genç kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...
Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise... Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise... Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...

İstanbul'da iki çocuk annesi 41 yaşındaki Selma F., eşi Cesur F. ile aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde bir nedenden dolayı yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Selma F., kendisini sürekli darp eden kocasından boşanmak istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Selma F.'nin iddiasına göre eşi boşanmak istemiyor ve davalara gelmiyordu. Selma F., bu nedenle aynı evde kalan eşini öldürmek istedi. Bunun için bir plan hazırlayan Selma F., 6 Nisan günü eşine hazırladığı yemeğe fare zehiri kattı. Eşinin hazırladığı yemeği yiyen adam kusmaya başladı. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan genç adamın zehirlendiği tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından, Cesur F.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Cesur F., eşiyle arasında boşanma davası bulunduğunu ve anlaşamadıklarını belirtti. Cesur F.'yi öldürmeye teşebbüs eden Selma F., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başlatılan soruşturmada yemeğin içindeki krozif madde (asit) bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili evde bulunan çocukların pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Çocuklardan Ö.E., annesiyle babasının anlaşamadığını, olay günü annesinin yemeğe fare zehiri kattığını ve kutuyu camdan dışarı fırlattığını anlattı. Yürütülen soruşturma sonunda, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dava, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah

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