HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!

Siyasi partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listelerinin incelenmesi devam ediyor. 30 Mayıs'ta kesinleşecek listelerde HDP'nin bir çok adayının seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtildi.

4 Haziran seçimleri için siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu milletvekili aday listeleri 30 Mayıs’ta kesinleştirilecek. Aday listelerine ilişkin YSK’nın incelemesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Saadet Patisi'nin verdiği aday listelerinin yarısına yakının boş olduğu, HDP de ise çok sayıda adayın ‘Milletvekili olma yeterliliğine sahip olmadığı’ belirlendi.

Eksikler giderilmezse bazı illerde seçime giremeyecekler

YSK yetkilileri, HDP’nin bildirdiği listede yer alan adaylardan ‘Memnu haklardan yoksun’ olanların bulunduğunu, bunun da milletvekili seçilme yeterliliğine aykırı olduğunu dile getirdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Her iki parti de YSK’nın tespit ettiği bu eksiklikleri gidermezse, eksikliklerin olduğu illerde seçime giremeyecek.

30 Mayıs'ta kesin liste yayınlanacak

Diğer partilerin adayları ile ilgili eksiklikler ise genellikle askerlik belgesi, nüfus kaydı ve diploma şeklinde sıralanıyor. Milletvekili adaylarına ilişkin kesin liste YSK tarafından 30 Mayıs’ta yayınlanacak.