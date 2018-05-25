25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler...

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İstanbul'da Bahçeşehir Gölet'teki inşaat çalışmaları nedeniyle yuvaları dağılan oluklu kertenkeleler, sokaklara indi. Doğadaki en uysal canlılardan olan oluklu kertenkeleler, yılana benzediği için öldürülüyor.
İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler...
İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler... İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler... İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler...

Defalarca imar izni ve gölete inşaat iddialarıyla gündeme gelen alanda şimdi de 107 dükkânlık bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor. İnşaat alanı doğal yaşamı etkileyince oluklu kertenkeleler yollara düştü. Aslında zararsız olan ve nesli tükenme riski taşıyan kertenkeleler, görünüş itibarıyla yılana benzetildiği için çevre sakinleri tarafından öldürülüyor.

BAHÇEŞEHİRLİLER PANİKTE

Söz konusu alanda inşaat çalışmaları başlayınca oluklu kertenkelelerin de yuvaları tahrip edildi. Kendilerine sığınacak yer arayan kertenkeleler, Bahçeşehir Gölet çevresinde sıkça görülmeye başlandı. Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler, ilçe sakinlerinde büyük panik yaratıyor.

HİÇ BİR ZARARI YOK AMA VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR

Hiçbir zararı olmayan ve oldukça uysal olan oluklu kertenkeleler, vatandaşlar tarafından öldürülmeye başlandı. Çalışmalar nedeniyle bölgede doğal yaşamın altüst olduğunu belirten Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nden Kudret Çelebi, “Yuvaları tahrip edilince başta oluklu kertenkele gibi hayvanlar yollara düştü. Hoşdere yatağında yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle ördekler de inşaat sahasında dolaşmaya başladı. Proje alanına katılan arıtma tesisinin yıkılması ise gölet suyunda kirlenmeye yol açtı. Su, devir daim sistemiyle çekilip temizlenmeden pompalanıyor. Sadece oluklu kertenkeleler değil, balıklar, balıkçıllar, ördekler, kazlar ve kaplumbağalar da temizlenmeyen sular nedeniyle zor durumda” dedi.

ASLINDA ZARARSIZ

Yetişkinlerinin boyları yaklaşık 150 santimetreye kadar ulaşabilen oluklu kertenkeleler salgangoz, böcek, termit, karınca ve çekirgelerle besleniyor. Halk arasında çiftçi dostu olarak bilinen oluklu kertenkele ele alındığında dahi ısırmıyor, sokmuyor ya da zehirlemiyor. Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibarıyla yılana benzeyen oluklu kertenkeleleri yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor. El ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiçbir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor.

Habertürk

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