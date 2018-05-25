25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:31Yatsı 22:14
    • 29°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 102.381 1.23
  • Altın: 198,996 0.74
  • Dolar: 4,7340 0.36
  • Euro: 5,5428 0.18

ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

»
ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetleri satın almasını engellemeye yönelik bir adım daha atmaya hazırlanıyor.
ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!
ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli! ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli! ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

Reuters'ın haberine göre, ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetleri satın almasını engellemeye yönelik bir önlem de dahil olmak üzere, 716 milyar dolarlık bir savunma politikası tasarısının bir versiyonunu sundu.

Shaheen'in ofisinden yapılan açıklamada, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından sunulan Ulusal Savunma Yetki Kanunu'nda (NDAA) yapılan yasa değişikliği, Türkiye'nin ABD vatandaşı Andrew Brunson'un gözaltında tutulması nedeniyle F-35 programından çıkarılacağı söylendi.

2016 yılından beri tutuklu yargılanan ve 35 yıla kadar hapsi istenen papaz Brunson bu ay Türk mahkemesinde terör ve casusluk suçlamalarını reddetti. 

SEBEBİ S-400 MÜ?

Ayrıca, Aralık ayında Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşması da rahatsız ediyor. Türkiye'nin S-400 kararının ardından ABD'nin misilleme olarak F-35 teslimatının durdurulmasını istediği de konuşuluyor. 

Shaheen'in ofisinden yapılan açıklamada, Rus sistemini satın alma niyetinin ABD yasası uyarınca yaptırıma tabi olduğu belirtildi. 

Senator Shaheen, "F-35 uçakları ve teknolojisini, bu uçakları vurmak için tasarlanmış Rus hava savunma sistemini (S-400) satın alan bir ülkeye transfer etmek konusunda muazzam bir tereddüt var" dedi.

Son aylarda Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde Suriye'deki ABD politikası ve iki ülkedeki Türk ve ABD vatandaşlarına karşı bir dizi yasal dava da dahil olmak üzere gerilim yaşanıyor. 

Türkiye, ABD'nin silah satışını durdurma yasasını yürürlüğe koyması halinde misilleme yapacağını söylemişti. 

100'den fazla F-35 jeti satın almayı planlayan Türkiye, Washington'la Patriot füzelerinin satın alınması hakkında görüşmelerde bulundu.

Ulusal Savunma Yetki Kanunu'nda (NDAA) yasalaşmadan önce çeşitli basamaklar var. ABD Temsilciler Meclisi, yasanın önceki versiyonunu sabah saatlerinde sundu. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'deki yumruklu kavganın nedeni ortaya çıktıCHP'deki yumruklu kavganın nedeni ortaya çıktıCHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın yumruklu kavgasının perde arkası ortaya çıktı.
ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetleri satın almasını engellemeye yönelik bir adım daha atmaya hazırlanıyor.
Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Öğrenci Evleri’nde yaşayan iki kedi, 5’inci kattan aşağıya atıldı. Kedilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Kritik zirve sona erdi!Kritik zirve sona erdi!Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çalışma grubu toplantısı için ABD'den bir heyetin Ankara'ya geldiğini söyledi. Toplantının gündemi Münbiç oldu, 4.5 saat süren toplantı sona erdi
Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandıÇorum'daki 'gizemli kız' yakalandıÇorum'da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen gizemli kız, dün gece yine geldi.
Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklamasıÜnlü Oyuncudan G.Saray açıklamasıGöztepe-Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında açıklamalarda bulunduğu sırada araya giren Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
  • Acı haber İstanbul'dan geldi!25 Mayıs 2018 Cuma 13:27
  • İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler...25 Mayıs 2018 Cuma 13:00
  • HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!25 Mayıs 2018 Cuma 12:40
  • Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...25 Mayıs 2018 Cuma 12:20
  • İki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı25 Mayıs 2018 Cuma 12:08
  • Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak25 Mayıs 2018 Cuma 12:00
  • Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki25 Mayıs 2018 Cuma 11:51
  • Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler25 Mayıs 2018 Cuma 11:29
  • Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı’dan son anket açıklaması25 Mayıs 2018 Cuma 11:21
  • PKK'ya darbe üzerine darbe!25 Mayıs 2018 Cuma 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri