ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetleri satın almasını engellemeye yönelik bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetleri satın almasını engellemeye yönelik bir önlem de dahil olmak üzere, 716 milyar dolarlık bir savunma politikası tasarısının bir versiyonunu sundu.

Shaheen'in ofisinden yapılan açıklamada, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından sunulan Ulusal Savunma Yetki Kanunu'nda (NDAA) yapılan yasa değişikliği, Türkiye'nin ABD vatandaşı Andrew Brunson'un gözaltında tutulması nedeniyle F-35 programından çıkarılacağı söylendi.

2016 yılından beri tutuklu yargılanan ve 35 yıla kadar hapsi istenen papaz Brunson bu ay Türk mahkemesinde terör ve casusluk suçlamalarını reddetti.

SEBEBİ S-400 MÜ?

Ayrıca, Aralık ayında Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşması da rahatsız ediyor. Türkiye'nin S-400 kararının ardından ABD'nin misilleme olarak F-35 teslimatının durdurulmasını istediği de konuşuluyor.

Shaheen'in ofisinden yapılan açıklamada, Rus sistemini satın alma niyetinin ABD yasası uyarınca yaptırıma tabi olduğu belirtildi.

Senator Shaheen, "F-35 uçakları ve teknolojisini, bu uçakları vurmak için tasarlanmış Rus hava savunma sistemini (S-400) satın alan bir ülkeye transfer etmek konusunda muazzam bir tereddüt var" dedi.

Son aylarda Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde Suriye'deki ABD politikası ve iki ülkedeki Türk ve ABD vatandaşlarına karşı bir dizi yasal dava da dahil olmak üzere gerilim yaşanıyor.

Türkiye, ABD'nin silah satışını durdurma yasasını yürürlüğe koyması halinde misilleme yapacağını söylemişti.

100'den fazla F-35 jeti satın almayı planlayan Türkiye, Washington'la Patriot füzelerinin satın alınması hakkında görüşmelerde bulundu.

Ulusal Savunma Yetki Kanunu'nda (NDAA) yasalaşmadan önce çeşitli basamaklar var. ABD Temsilciler Meclisi, yasanın önceki versiyonunu sabah saatlerinde sundu.