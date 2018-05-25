Meteoroloji uyardı! Bugün başladı,günlerce sürecek

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Son hava durumu tahminlerine göre yağışlar bugünden itibaren Marmara ve Ege'yi ilerleyen günlerde ise tüm yurdu saracak.

Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.

Beklenen yağışlı hava dalgası günlerdir yurtta bazı bölgeleri yerel olarak etkiliyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağmur bugünden itibaren yurdun tümüne yayılacak. Meteoroloji bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu…

İSTANBUL’U ETKİLEMEYE BAŞLADI

Yağmur yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul’u etkilemeye başladı. Yer yer etkisini artıran yağışların önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar sürmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Bayburt’un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ BAZI İLLERİ UYARDI

Meteoroloji’nin yağışları şu şekilde; Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.